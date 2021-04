Mercato Fiorentina, Vlahovic e Milenkovic le chiavi: rifondare o ricostruire

La Fiorentina pensa già al prossimo mercato e ragiona sulle posizioni di Milenkovic e Vlahovic. Potrebbero essere i due giocatori sui quali rifondare la squadra, ma anche essere venduti. E visti i numeri le pretendenti non mancano.

Fra corsa salvezza e mercato la Fiorentina è impegnata in due fronti caldi, che passano entrambi da Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Sono i due calciatori chiave della squadra, e i loro numeri fanno gola alle pretendenti. Trattenerli significherebbe garantire un futuro più ambizioso ai viola, mentre venderli sarebbe un sacrificio alto, ma permetterebbe a Commisso di muovere le trattative per il futuro. E’ questo il dilemma chiaro in casa della Fiorentina, che ha già tante richieste sul mercato per Vlahovic e Milenkovic.

L’attaccante è chiaramente il giovane più promettente della Serie A. Ha messo insieme 15 gol e 2 assist in 29 presente in Serie A, ed è insieme a Foden, Vinicius e Haaland, uno dei talenti più prolifici e incisivi in giro per l’Europa. Numeri importanti come quelli di Milenkovic, che è un marcatore solido in grado di giocare anche sulla corsia esterna. E fa gola a tanti club.

La Fiorentina riflette, e intanto conta le offerte e fa la valutazione di mercato per Vlahovic e Milenkovic. L’attaccante non andrà via per meno di 40 milioni, e la stessa cifra potrebbe essere richiesta per il centrale di difesa. Trattenerli o vendere e ricostruire in toto la squadra? Decide il mercato, e le offerte si allargano.

Valutazioni in corso quindi sul mercato per la Fiorentina, che passeranno per Milenkovic e Vlahovic. L’attaccante ha numeri impressionanti. Con le 15 reti si avvicina incredibilmente a Desolati, Brugnera e Virgili, gli unici 3 calciatori più giovani di lui ad aver raggiunto 20 gol in maglia viola. Dopo Haaland è il calciatore nato nel 2000 ad aver segnato più reti in campionato, superando anche Moise Kean e Gouiri, che sono fermi a 12. Numeri che disegnano per lui un futuro roseo, da costruire a suon di gol e milioni nei top club. C’è il Milan per Vlahovic, e va in pressing su una Fiorentina che sempre dai rossoneri incassa offerte di mercato per Milenkovic. Se dovesse partire Romagnoli, il difensore gigliato sarebbe il primo della vista.

E’ inoltre un pallino di Conte, che ha trovato la quadra giusta e vorrebbe un quarto centrale giovane, mentre in Inghilterra gli fanno la corte Tottenham e Liverpool. Sull’attaccante Maldini avrebbe invece una corsia preferenziale. Ibra è l’idolo di Vlahovic, che però non ha escluso la possibilità di accettare altre destinazioni. La Roma ha infatti dichiarato amore al serbo e lo vorrebbe al posto di Dzeko, mentre c’è chi sussurra che anche la Juventus sia silenziosamente sulle sue tracce. All’estero i nomi delle pretendenti sono altisonanti, e dopo il Manchester United, dall’Inghilterra giungono voci di un sondaggio del Liverpool.

La palla passa quindi nelle mani di Rocco Commisso. Sacrificare Vlahovic e Milenkovic per rinnovare le ambizioni della Fiorentina, o tentare di rifondare sui due gioielli viola? Qualunque sia la scelta, un concetto è ormai chiaro. Le offerte sono in arrivo, e faranno tremare le certezze dei gigliati.