Europa League, Roma in semifinale: la reazione dei tifosi – Foto

La Roma va in semifinale: basta l’1-1 all’Olimpico contro l’Ajax. Tifosi scatenati sui social.

La Roma conquista la semifinale di Europa League grazie al pareggio contro l’Ajax. Decisiva la vittoria agguantata nel finale ad Amsterdam, ma soprattutto decisivo il gol di Edin Dzeko al ritorno, che ha spento l’entusiasmo degli olandesi, passati in vantaggio con Brobbey. I lancieri hanno anche raddoppiato poco dopo lo 0-1, ma l’arbitro è stato richiamato dal VAR per un fallo su Henrikh Mkhitaryan, non visto a velocità normale. In seguito alla visione delle immagini, il gol viene annullato.

Proprio nei confronti del fischietto, i tifosi hanno condiviso il loro disappunto. La gestione non è per nulla piaciuta ai supporter giallorossi, che hanno commentato ironicamente sui social.

L’arbitro non sta azzeccando una chiamata#RomaAjax — Omnia Football (@OmniaFootball) April 15, 2021

questo arbitro è pericoloso #RomaAjax — IAN SOLO® (@DIABOLIK_7) April 15, 2021

Roma in semifinale, Dzeko e Calafiori rubano la scena – Foto

Nell’azione che porta la firma di Edin Dzeko, Riccardo Calafiori si rende protagonista di una grande cavalcata sulla fascia e un ottimo assist. Il centravanti doveva solo spingere il pallone a due passi e non ha fallito. Grandi complimenti per il bosniaco, ma anche per l’esterno classe 2002.

Go go go go go! Che ribaltone! E che carattere Calafiori!#RomaAjax — Valentina (@valedest93) April 15, 2021



E’ una sofferenza nei minuti finali, poiché gli ospiti con un gol avrebbero prolungato la partita ai tempi supplementari. Ma la difesa della Roma resiste e conquista il passaggio al turno successivo: in semifinali l’aspetta il Manchester United.

Sono morto!!! Che sofferenza!! Ma che gioia. Forza Romaaaaaaaaaaaaaa🐺🐺❤️#RomaAjax — Gianni 💛❤️ (@utente_libero) April 15, 2021

Europa League, i risultati dei quarti di finale

Non c’è stata storia a Praga. L’Arsenal ha spento il sogno dello Slavia rifilando un poker pazzesco. Grande protagonista della sfida Lacazette, autore di una doppietta. Passa anche lo United, che affronterà i giallorossi nella prossima doppia sfida. Il Manchester vince 2-0 all’Old Trafford, stesso risultato dell’andata.

Il Villareal completa il quadro delle quattro migliori squadre dell’Europa League. La Dinamo Zagabria si arrende 2-1.

Slavia Praga-Arsenal 0-4

Villareal-Dinamo Zagabria 2-1

Manchester United-Granada 2-0

Roma-Ajax 1-1