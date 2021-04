Cecilia Rodriguez, meravigliosa in bikini: la posa è sensuale – Video

Cecilia Rodriguez lascia senza fiato i suoi follower con un video rallentato postato sui social: la modella argentina in bikini è meravigliosa.

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce sulla possibile partecipazione all’Isola dei Famosi da parte del compagno di Cecilia Rodriguez. Stando a quanto raccontato da un contatto vicino alla coppia, la modella argentina non avrebbe accolto con entusiasmo la proposta fatta ad Ignacio Moser, che sarebbe stato addirittura convinto a non raggiungere l’Honduras, dove si svolge il programma condotto da Ilary Blasi.

Gelosia. Questa sarebbe la spiegazione alla mancata partecipazione. Solo il tempo dirà se Ingacio rinuncerà o meno alla trasmissione. Intanto, l’imprenditrice sudamericana non smette di stupire, condividendo foto e video dei suoi costumi, firmati assieme alla sorella Belen.

Cecilia Rodriguez conquista tutti in costume: fisico da urlo – Video

La fresca 31enne mostra tutta la sua bella fisicità con un video postato sui social. Cecilia Rodriguez incanta i suoi follower con una posa sensuale, resa ancor più affascinante dal ralenti e dal suo colpo d’anca. Il bikini color lime conquista il piacere dei seguaci ed esalta le sue forme sinuose.

Insomma, Cecilia non ha nulla da invidiare alla sorella, ben più famosa qui in Italia. Entrambe sono indossatrici dei propri costumi con marchio Me Fui, ma da settimane riempiono i propri profili con scatti meravigliosi. L’estate è alle porte, ma le due modelle argentine hanno anticipato la stagione, e i fan non possono che essere contenti.