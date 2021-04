Manchester United, Cavani non si tocca: il record del “matador”

Il “matador” Cavani ha realizzato uno stupendo gol al volo nel match fra il Manchester United e il Granada: Solskjaer vuole trattenere l’attaccante, che oggi festeggia un record incredibile.

Cavani e il Manchester United, una storia che per Solskjaer deve andare avanti, e che oggi si arricchisce di un nuovo record. L’attaccante uruguaiano ha trovato la rete del vantaggio per i Red Devils, con una splendida conclusione al volo su un assist di Paul Pogba. E’ la rete che sancisce definitivamente il passaggio alla semifinale di una squadra candidata alla vittoria dell’Europa League. Cavani sta trovando continuità e gol al Manchester United, e anche un record che per un calciatore sudamericano è tutt’altro che banale.

Dalla trattativa che lo portò dal Danubio al Palermo, nel 2007, il calciatore ha iniziato un cammino che lo ha portato prima al Napoli, e poi al Psg e ai Red Devils. Un rapporto che potrebbe chiudersi a fine stagione, ma non per Solskjaer. Il tecnico del Manchester United ha allontanato le voci di mercato, con una dichiarazione davanti alle telecamere che chiarisce tutta la stima per Cavani, oggi protagonista di un grande record.

Il record di Cavani, il bomber che il Manchester United vuole trattenere a tutti i costi

“Ho un rapporto chiaro con Cavani, e in un anno difficile non ha ancora scelto cosa fare. Io sono sicuro che vedremo la sua miglior versione per tutto il resto della stagione, perché sta bene ed abbiamo bisogno di lui”. Parole di Solskjaer. Dopo l’intervista, Cavani ha messo insieme due reti fra Premier ed Europa League, e un record che lo rende un idolo per i tifosi del Manchester United. El Matador ha infatti segnato in Europa per 11 stagioni consecutive. Uno score incredibile per un attaccante sudamericano, che dalla sua prima stagione al Napoli, nel 2010, non si è fermato più.

I primi due gol “europei” arrivarono in un playoff per l’Europa League, sotto la guida di Mazzarri. Una doppietta nel match di ritorno fra Napoli ed Elfsborg, che sancì l’amore dei tifosi partenopei per el Matador. Da quel momento in poi non si è più fermato, e nonostante i 34 anni dimostra ancora di avere fiuto del gol e una condizione fisica che può fare la differenza nei match che contano. Proprio per questo il Manchester United punta su Edinson Cavani, il “più europeo” dei calciatori sudamericani.