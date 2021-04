Futuro Messi, annuncio Barcellona: “Ha già deciso”

In casa Barcellona continua a tenere banco la questione legata al futuro di Leo Messi. Il club blaugrana di fronte alla decisione del suo capitano: l’annuncio del dirigente blaugrana.

A poche settimane dalla chiusura di questa stagione in casa Barcellona continua a tenere banco la questione legata al futuro di Leo Messi. La Pulce argentina in questo finale di annata calcistica proverà a conquistare i due trofei per i quali i blaugrana sono ancora in corsa: la Liga (nonostante si ritrovi a rincorrere le due di Madrid) e la Coppa del Re, con la finale contro l’Atletico Bilbao che verrà disputata sabato sera a Siviglia.

The beard is gone. Ready for the final. #Messi 🐐 pic.twitter.com/GyI1o2vjqz — Leo Messi 🐐 (@LeoCuccittini_) April 15, 2021

A poche ore dal decisivo appuntamento ha parlato a Radio Catalunya Andoni Zubizarreta, ex portiere del Barcellona e ora dirigente del club blaugrana. Parole importanti le sue, considerando che ha confessato che, secondo lui, Messi abbia già preso la sua decisione per quanto riguarda il suo futuro.

“Credo che Messi abbia già la decisione più o meno in testa” ha confessato Zubizarreta, “e se decide di andarsene, e anche se so che qualcuno proporrà di ritirare la maglia, un altro dovrà giocare con la dieci del Barça“.

