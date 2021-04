Arsenal, Aubameyang ricoverato in ospedale: i motivi e il messaggio social

Arsenal nei guai, brutte notizie per Aubameyang, ricoverato: “Non mi sentivo più me stesso”. Il messaggio social in cui spiega di aver contratto un virus.

L’Arsenal perde Aubameyang, ricoverato dopo un problema riscontrato in nazionale. Il calciatore ha postato sui social una foto su un lettino in ospedale, spiegando i motivi che lo hanno costretto al ricovero. “Non mi sentivo bene, non ero me stesso – ha scritto l’attaccante dei Gunners – ma devo ringraziare i medici e adesso guarderò i miei compagni e tiferò per loro. Aubameyang, dopo la convocazione nella nazionale gabonese, ha avvertito dei problemi subito comunicati all’Arsenal.

L’attaccante dei londinesi ha infatti contratto un pericoloso virus, ma ha dichiarato di essere in ripresa dopo giorni difficili. “Grazie a tutti per i messaggi – ha sottolineato Aubameyang – ma i medici che mi stanno curando mi hanno aiutato molto e tornerò più forte che mai per l’Arsenal”. Mentre la sua squadra è impegnata in Europa League, l’attaccante ha svelato i motiviche lo hanno costretto al ricovero.

Arsenal, Aubameyang ricoverato in ospedale: “Ho la malaria”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aubameyang Pierre-Emerick (@auba)



Il calciatore dei Gunners ha svelato di aver contratto la malaria nell’avventura con la nazionale gabonese. Un guaio non da poco, che lo ha costretto alle cure immediate da parte dei medici. Lo ha svelato lui stesso sui social. “Da alcune settimane ho contratto la malaria – ha chiarito Aubameyang, attaccante dell’Ajax – ed ero in nazionale con il Gabon. Ho trascorso alcuni giorni in ospedale, e devo dire grazie ai medici che immediatamente hanno rilevato e curato il mio virus”.

Un guaio non da poco per i Gunners, e per l’attaccante che per sua stessa ammissione ha vissuto giorni di preoccupazione al ritorno dalla nazionale. Le sue condizioni però sono in netto miglioramento, e l’affetto dei tifosi, oltre allo spettacolare primo tempo dell’Arsenal in Europa League, sono già una iniezione di fiducia per Aubameyang.