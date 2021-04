Valore rosa Manchester City e PSG: è la semifinale più ricca

Dopo quella tra PSG e Bayern Monaco anche la doppia sfida tra i parigini e il Manchester City può essere considerata una finale anticipata di Champions. Due squadre con il valore della rosa alle stelle: in campo quasi 2 miliardi di euro.

Numeri e cifre alla mano, ci troviamo di fronte non solo alla semifinale di Champions League più ‘ricca‘ di sempre, ma probabilmente anche alla gara di calcio dal ‘valore‘ economico più elevato in campo. I parigini per il secondo anno di fila almeno in semifinale di coppa, gli inglesi sfatano invece il tabù quarti per la prima volta dall’arrivo di Guardiola.

Si prospetta, sulla carta, una sfida spettacolare, tra due squadre che fanno del gioco, della qualità e della tecnica i cardini della loro filosofia. Neymar e Mbappè contro De Bruyne e Foden, Guardiola contro Pochettino; tecnici che si sono sfidati a lungo negli ultimi anni in Premier League.

Sarà una doppia gara che vedrà sul terreno da gioco due squadre costruite a colpi di milioni, due società che hanno dominato sul mercato negli ultimi anni assicurandosi i pezzi più pregiati a disposizione. Una doppia gara che vedrà scendere in campo quasi 2 miliardi di euro di valore complessivo.

Questo infatti è il totale del valore della rosa del PSG (820 milioni circa) e del Manchester City (poco più di un miliardo)

Valore rosa PSG e Manchester City: ma c’è anche programmazione

▪️ Real Madrid vs. Chelsea

▪️ PSG vs. Man City Four teams remain in the Champions League 🌟 pic.twitter.com/zHx2szmqPa — B/R Football (@brfootball) April 14, 2021

Non si tratta della cifra spesa sul mercato dalle due società, ma è la somma dei valori attuali dei giocatori che saranno protagonisti in campo nella doppia sfida di Champions League. Colpi milionari, tra Neymar, Mbabbè, Di Maria da una parte e De Bruyne, Mahrez, Stones e Ruben Dias dall’altra; ma anche giovani sui quali le due società hanno puntato nel recente passato.

Su tutti, ovviamente, c’è Foden: il ragazzo che arriva dalle giovanili del Manchester City (è un classe 2000) e da almeno tre stagioni in pianta stabile in prima squadra. Il suo valore di mercato, attualmente, è di 70 milioni di euro. Un altro giovane su cui il City ha puntato è Zinchenko, classe 1996 pagato meno di 4 milioni che ora vale almeno 5 volte tanto. Dall’altra parte del campo ci sarà una squadra che sembra, sopratutto in attacco, costruita al fantacalcio.

In difesa c’è un prodotto delle giovanili del club: quel Kimpembe che contro il Bayern è stato anche capitano. Valore attuale di mercato non meno di 40 milioni di euro per il classe 1995. Dagba, schierato al posto di Florenzi martedì, è stato pagato nel 2018 2 milioni e ora ne vale almeno 20. Impossibile non citare poi Verratti: acquistato direttamente dalla Serie B italiana nel 2012 (dopo la stagione al Pescara) per 10 milioni di euro, e ora con un valore di almeno 60.