Champions League in semifinale cinque ex Roma: solo un caso?

Cinque ex calciatori della Roma in semifinale di Champions League. L’insolito primato giallorosso che fa anche molto riflettere.

La Champions League, ci consegna un quadro relativo alle semifinali comprendenti quelle che sono, di fatto, per merito, per valore assoluto e tanto altro, oggi, le quattro migliori squadre europee. Parliamo di Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain e Chelsea. Una spagnola, una francese e due inglesi. Tra queste, le ultime due, hanno anche altro in comune, un dato che magari sfugge. Nelle rispettive rose, ben cinque ex calciatori della Roma.

La Roma, attualmente ai quarti di finale di Europa League, proprio stasera, si giocherà all’Olimpico, contro l’Ajax, battuto in Olanda per 2-1 l’accesso alle semifinali. Il sogno, è chiaramente la finale, che potrebbe portare insieme al trofeo, la qualificazione automatica alla prossima edizione di Champions League. Quella che oggi, in pratica, ben cinque suoi ex calciatori si stanno giocando. Gira e rigira, tutte le strade portano a Roma, in un certo senso.

Champions League in semifinale cinque ex calciatori della Roma: ecco chi sono

Alessandro Florenzi, Marquinhos e Leandro Paredes, gli ex romanisti di casa al Psg, che in semifinale di Champions League troveranno il Manchester City. Antonio Rudiger ed Emerson Palmieri, invece, gli ex calciatori della Roma, in forza al Chelsea, che in semifinale troverà invece nientemeno che il Real Madrid. Storie diverse, ragioni legate ai vari trasferimenti, chiaramente dalle dinamiche opposte, ma sostanzialmente, cinque professionisti che vincono e convincono, lontani dal Colosseo.

Dal romanista di Roma, Alessandro Florenzi alle presenze quasi lampo di Marquinhos e Palmieri. Ogni vicenda ha la sua storia, cosi come potrebbe dirsi, restando in tema Champions League per Salah e Allison, ex calciatori della Roma, anche loro vincenti e campioni lontano da Roma. Il destino nel calcio, evidentemente fa la sua parte. Certi calciatori, non dovevano trovare la propria fortuna in quella città, o magari quella città, non ha creduto pienamente in loro.