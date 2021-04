Maradona, una storica maglia messa all’asta: quanto costa acquistarla

E’ all’asta la maglia dell’Argentina di Diego Armando Maradona: ecco la cifra che potrebbe raggiungere.

Il Mondiale del 1982 è stato un successo indimenticabile, soprattutto per noi italiani. La formazione azzurra trionfò, andando ben al di sopra delle aspettative. In quell’edizione, la Nazionale riuscì anche a battere i Campioni del Mondo in carica: l’Argentina di Menotti. Tardelli e Cabrini fecero l’uno-due fulminante nel secondo tempo, e il gol di Passarella riaccese le speranze degli avversari, ma fortunatamente non bastò.

Quell’edizione del Mondiale è anche ricordata per l’esordio di Diego Armando Maradona nella competizione. Il Pibe de Oro era un giovanissimo talento, che regalava gol, assist e spettacolo. Al termine di quell’estate praticamente lui rimase in Spagna, perché passo dal Boca Juniors al Barcellona. E ora, un cimelio del Pelusa di quel magico Mundial, sarà messo all’asta a cifre astronomiche.

Diego Armando Maradona, la maglia dei Mondiali di Spagna va all’asta

L’allora attaccante del Boca Juniors fece il suo esordio in Coppa del Mondo contro il Belgio, alla prima gara della sua Argentina. Fu un debutto piuttosto amaro. Infatti, l’Albiceleste perse 1-0 con la rete di Vandenbergh. La maglia di Diego Armando Maradona di quella partita fu donata dal Ct Menotti ad un giornalista, e la famiglia di quest’ultimo l’ha messa all’asta.

La base fissata da Gove Have Rock and Roll corrisponde a 65mila euro. Ma i responsabili dell’agenzia dicono che la divisa possa esser venduta addirittura oltre i 125 mila euro. L’oggetto prezioso sarà venduto ad una cifra altissima anche perché è autografata dallo stesso Diego. Al centro della maglia è presente la firma dell’argentino, la dedica (con affetto) e il numero. Il suo numero: il dieci.

Nella Coppa del Mondo de 1982, Maradona siglò due reti. Ma il vero capolavoro lo fece quattro anni dopo, conquistando il trofeo e mettendo a segno il gol più furbo della storia del calcio e quello più bello di sempre.