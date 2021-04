Higuita, tributo a Maradona: la proposta dell’ex portiere colombiano

Renè Higuita propone un tributo a Maradona: una idea che potrebbe essere presa in considerazione in Sud America.

Renè Higuita è uno dei portieri più famosi degli anni ’90. Genio e sregolatezza, discusso fuori e dentro al campo, si è reso spesso protagonista di alcune uscite discutibili. Anche fra i pali, in cui amava la rischiosa parata dello “scorpione”. L’ultima idea però è un tributo a Maradona, che scalda i cuori dei tifosi argentini. L’ex portiere della Colombia ha mostrato in un video alcuni oggetti che lo legano al “Pibe de oro”, lanciando un’idea che potrebbe essere presa in considerazione.

I due erano legati da una profonda amicizia, che portò Maradona ad avere parole di grande stima per il colombiano. “Lo conosco – disse – ed è un personaggio bellissimo. E’ un loco, ed è lui che per primo ha pensato di calciare un rigore. Una cosa impossibile per un portiere, che non solo tirava i penalty ma anche le punizioni. E faceva gol. Non toglietegli il brevetto, lo merita”. Dopo la morte di Maradona, Higuita ha lanciato una proposta che sarebbe un tributo da parte del Sud America per uno dei più grandi della storia.

Higuita, tributo a Maradona: “Ho un sogno, sarebbe meraviglioso”

L’idea del portiere argentino ha raccolto subito consensi. Un tributo vero e proprio di Higuita a Maradona, che lui stesso ha definito “un sogno”. Un modo per esprimere tutta la riconoscenza del calcio sudamericano ad uno dei più grandi della storia. “Colombia e Argentina si apprestano ad ospitare tutte le squadre del continente – ha detto il portiere – e questo è una meraviglia. Potremmo rendere la Coppa America ancora più bella”.

Un messaggio che si arricchisce della proposta, espressa da Higuita con calma e accompagnata da alcuni oggetti legati a Maradona. Una maglia, una scarpa da calcio, una foto con un abbraccio che testimonia una lunga amicizia. “Propongo di dedicare la Coppa America a Diego Armando Maradona – ha quindi concluso Higuita – e sarebbe il giusto tributo. Il mio sogno”. Una proposta che ha subito scatenato una lunga serie di commenti fra gli appassionati in Sud America, e che potrebbe essere presa in considerazione per ricordare uno dei più grandi del calcio.