Hellas Verona, altra sconfitta: Juric e i suoi sono in caduta libera

Il Verona è in caduta libera in questo 2021, costellato da tante sconfitte e poche vittorie.

Il 2021 del Verona è molto negativo, tanto che la squadra di Juric è in caduta libera, soprattutto nel girone di ritorno. Sono solo 3, infatti, le vittorie ottenute dopo quello d’andata, contro Parma, Benevento e Cagliari, praticamente 2 di esse sono con un piede in Serie B.

Per il resto, nessuna o quasi soddisfazione, tranne che per il pareggio in casa con la Juventus per 1-1. Gli scaligeri non riescono quasi mai a esprimersi bene, apparendo disuniti e consapevoli della salvezza ormai già raggiunta.

Così pensando e facendo, la caduta libera per il Verona è inevitabile. Difatti, Juric deve assolutamente riprendere i suoi, per non buttare alle ortiche quanto di ottimo fatto nella prima parte di stagione, che ha alzato il valore della rosa e dello stesso tecnico, in modo enorme.

Verona, i complimenti non hanno aiutato

Quello che più risalta all’occhio, è che i complimenti arrivati per Juric e il Verona non hanno aiutato, permettendo questa caduta libera alla quale assistiamo. Contro la Sampdoria, è arrivata un’altra sconfitta, e nelle ultime 7 partite con questo andamento, dovrebbe arrivare solo un’altra vittoria, contro il Crotone, che ancor più di Parma e Cagliari, è già in Serie B.

In particolare, riguardo i complimenti e le lodi, probabilmente Juric è stato distratto dalle voci sul Napoli, che insistono per un suo arrivo al posto di Gattuso. Inoltre, anche il portiere Silvestri, è nel mirino degli azzurri e non solo, e così facendo ha perso la grande reattività del girone d’andata.

Ancora, inoltre, i 10 milioni di euro spesi per acquistare Kevin Lasagna dall’Udinese, non sono serviti a migliorare l’attacco dell’Hellas, punto debole già la scorsa stagione. Difatti, l’attaccante ha segnato solo 2 gol, proprio nelle vittorie con Benevento e Cagliari, e fin qui non ha inciso molto.

In attesa del futuro, con possibile cambio di allenatore e anche di giocatori chiave, il Verona deve evitare la caduta libera che sta subendo nel girone di ritorno. Già dalla prossima partita nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, gli scaligeri devono riprendersi e far rivedere il loro vero valore.