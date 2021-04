Le peggiori difese in Europa si giocano un curioso primato. Ma solo in questo il Crotone sembra aver dato un gran vantaggio a tutte…

Il primato delle peggiori difese, guardando ai cinque maggiori campionati europei, è qualcosa che tanto piacere non fa. Soprattutto se al momento è il Crotone ad aggiudicarselo con prestazioni non troppo eccellenti. I tre gol contro lo Spezia hanno portato il ruolino dei gol presi a 77, praticamente si viaggia su una media di 2,5 a gara abbondanti. Infatti, il Crotone subisce da quattordici turni consecutivi almeno due gol, nonostante con l’arrivo di Serse Cosmi si sia aumentato il bilancio offensivo con l’esplosione dei vari Simy e Messias.

Ma questo non basta, il Crotone è una groviera in difesa e Cordaz è il portiere più battuto d’Europa, avendo giocando anche tutti i minuti di questo torneo. Per altro, il Crotone ospiterà nell’anticipo l’Udinese e – forse – potrebbe interrompere quest’emorragia difensiva contro una squadra i cui attaccanti hanno segnato, globalmente, sette gol in tutto.

All’estero, quindi, tra le peggiori difese un secondo posto d’onore va allo Schalke 04, che quest’anno in Germania attende solo il via per la retrocessione. Ciò nonostante ha avuto una reazione d’orgoglio sabato battendo per 1-0 l’Augsburg in casa. Oltre alla vittoria, la porta inviolata come un piccolo segnale di speranza per il futuro. Ma non che d’un tratto sia diventata impenetrabile, anzi…71 gol presi in 28 gare sono troppi.

Medie inferiori negli altri tornei

C’è curiosità per scoprire, di giornata in giornata, quali siano i bug difensivi negli altri campionati, dove le difese migliorano man mano. Le peggiori difese dunque si alternano nel corso delle sfide di campionato, dimostrando come a volte basta una partita storta per andare negli inferi delle statistiche.

Il caso del West Bromwich Albion è lampante. Da due partite sembra esser rinata, ha battuto il Chelsea fuoricasa per 5-2 inviolando una porta che era vietata da 420 minuti. Lunedì si è ripetuta battendo 3-0 il Southampton. Potrebbe non bastare per la salvezza diretta, la classifica langue e la difesa ancora è la più battuta con 59 gol presi. Il fatto di aver risvegliato l’attacco è già qualcosa.

In Spagna prende più gol chi fa più gioco solitamente. Il Granada ha preso 50 gol ma ha fatto 39 punti ed è in lotta europea. A volte si è lasciata prendere dallo sconforto, ma ha mantenuto la bussola in classifica. 50 gol presi frutto di un gioco da tutto per tutto, non a casa è la squadra che ha pareggiato meno tra quelle normali.

In Francia 59 sono i gol presi dal Nimes, terzultimo e retroguardia più battuta d’oltralpe. Ma è in buona compagnia, Lorient, Digione e Brest hanno qualche gol subito in meno, ma danno buona compagnia in questo settore non tanto privilegiato.