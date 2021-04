Lotta salvezza in Serie A: Cagliari risucchiato, il Crotone vede la Serie B

La lotta per la salvezza entra nel vivo. L’ultima giornata condanna quasi definitivamente il Crotone e trascina giù Cagliari e Parma.

La giornata di campionato che si concluderà questa sera con il posticipo Benevento-Sassuolo ha delineato un quadro netto delle squadre che più di tutte rischiano la retrocessione in Serie B. Il Crotone, sconfitto dallo Spezia è ormai quasi aritmeticamente in serie cadetta. Il Cagliari, sconfitto a San Siro dall’Inter ed il Parma travolto dal Milan, rischiano a questo punto la permanenza nella massima serie.

Il Crotone, dopo le prime esaltanti prestazioni dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Serse Cosmi, rischia, a questo punto di retrocedere molto prima della fine del campionato. I gol, tanti finora, di Simy, non hanno contribuito a ridare speranze alla compagine calabrese. Il Cagliari, con una rosa di tutto rispetto, di certo non di quelle che a fine stagione rischiano di retrocedere, si trova, in questa fase, in piena lotta per non retrocedere, staccata dalla quartultima.

Lotta salvezza in Serie A: la retrocessione in B è l’incubo di Cagliari e Parma

Stesso discorso per il Parma, una squadra costruita per una tranquilla salvezza in Serie A, invece coinvolta pienamente insieme al Cagliari e all’ormai quasi retrocesso Crotone. Il Torino con la vittoria di Udine, ha di fatto staccato il Cagliari terzultimo, tre lunghezze separano i granata dall’incubo Serie B. A questo punto, ogni gara sarà per i piemontesi una finale, se si vuole raggiungere la certezza di proseguire anche per la prossima stagione in massima serie.

La prossima giornata di campionato vedrà lo scontro diretto proprio tra Cagliari e Parma, una vera e propria finale per provare ad emergere dalla zona retrocessione. La Serie B spaventa squadre costruite per competere in zone di classifica decisamente più tranquille. La retrocessione rappresenta, a questo punto, un vero e proprio incubo, considerato il gran campionato finora di squadre come il Benevento e lo Spezia, vere e proprie sorprese.