Zona retrocessione: Cagliari Parma per la permanenza in Serie A

La parte finale del campionato e gli spunti interessanti anche in bassa classifica. Cagliari Parma per scongiurare la retrocessione.

La prossima giornata di campionato metterà di fronte due delle tre squadre maggiormente coinvolte in piena zona retrocessione. Cagliari Parma si sfideranno, per scongiurare la retrocessione, questa sera. Possibilità che a questo punto non dipenderanno soltanto dalle dirette interessate, ma anche e soprattutto da ciò che combineranno le squadre in alto, quelle in quartultima e quintultima posizione.

Torino, Benevento e Fiorentina a determinare, insomma, il futuro di Cagliari e Parma. Le due squadre, rispettivamente terzultima e penultima, sopra il Crotone, ormai praticamente retrocesso, proveranno nella sfida odierna a tirare fuori le unghie e a mostrare quella voglia di Serie A, necessaria a non affondare definitivamente. Destini curiosi quelli delle due squadre, che avevano iniziato il campionato con tutt’altre aspettative.

Zona retrocessione: il Crotone sembra non avere più nulla da chiedere a questa Serie A

Cagliari Parma per continuare a sperare, a sognare, sempre che il Torino consenta alle due squadre di rendere utile una eventuale affermazione. La Serie A, a questo punto diventa il sogno, diventa ogni cosa, e la permanenza nella massima serie, la condizione più che vitale per i sogno ed il futuro delle società coinvolte in piena zona retrocessione. Proprio il Torino ospiterà la Roma in una gara che dovrebbe portare ai granata, per stare tranquilli, almeno un punto.

Cagliari Parma crocevia per l’inferno insomma, o svolta per il paradiso con un occhio a Torino, sperando che i granata non riescano nell’impresa di vincere o anche solo di pareggiare contro la Roma. La sfida è tutta qui, a due a tre, forse a quattro. La Serie A resta l’obiettivo principale di tutte le squadre coinvolte, e fino alla fine, si farà ogni cosa per riuscire a tenersela stretta.