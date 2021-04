Ronaldo infortunato: i precedenti della Juventus senza Cr7 in campo

Ronaldo infortunato e guai per Pirlo: i numeri, anche nella passata stagione, danno la dimensione dei bianconeri senza Cr7.

Pirlo incassa una brutta notizia, che arriva nel match forse più delicato in questo finale di stagione. Ronaldo è infortunato, e contro l’Atalanta la Juventus dovrà fare a meno del capocannoniere del torneo. Il match perde un protagonista assicurato, e si accende sui social il dibattito fra chi sottolinea il peso della sua assenza, e chi invece è curioso di valutare la prova bianconera senza Cr7. In passato è già accaduto sia con Pirlo che con Sarri, di vedere la squadra in campo senza Ronaldo, infortunato o per scelta tecnica.

La sua assenza però peserà, perché in calo o meno, il suo apporto in termini di reti è tangibile. In questa stagione è stato fuori nel match d’andata contro il Benevento, che terminò con un pareggio. La Juve pagò l’incapacità di far breccia fra le maglie dei campani, dopo aver costruito tanto senza riuscire a finalizzare. Con Sarri invece fu assente in 5 occasioni. All’andata e al ritorno con il Brescia, in cui la Juve fece sei punti, e nella vittoria proprio contro l’Atalanta. Negli altri due incontri però, contro Lecce e Roma, Sarri pagò la scelta di preservare il portoghese. Solo un punto in due gare. Il bilancio in questa stagione invece si arricchisce delle assenza dovute al Covid, che danno la dimensione di quanto i bianconeri siano in difficoltà senza il portoghese.

Leggi anche: Atalanta Juventus annuncio di Pirlo su Ronaldo: infortunato, attacco rivoluzionato

Ronaldo infortunato: il bilancio della Juve senza Cr7 e le reazioni. Quanti punti senza il portoghese?

Tirano le somme i tifosi bianconeri. In questa stagione il bilancio dei bianconeri senza Ronaldo è magrissimo. Nelle due gare in cui è rimasto fuori a causa del Covid, Pirlo ha incassato solo due punti contro Crotone e Verona e lo stesso risultato maturò all’andata col Benevento. Tre punti sui 9 disponibili, che pesano molto sul bilancio complessivo dei bianconeri. La sua assenza è pesata anche in Champions con il Barcellona. Nel primo match Pirlo uscì sconfitto senza mai essere in partita, mentre nel remake Cr7 fu fondamentale.

Va beh tanto #Ronaldo è solo un problema,blocca la crescita di Dybala quindi fa niente che non gioca #AtalantaJuve,qualcuno la pensa davvero così 🙄, Ronaldo perdonali non sanno quello che dicono — Maurizio N (@MauNi90) April 17, 2021

A conti fatti negli ultimi due anni, sui 30 punti a disposizione nelle gare giocate senza Cr7, la Juve ne ha messo insieme uno in più della metà. Un bilancio non esaltante, che testimonia l’importanza del calciatore per i tecnici che lo hanno allenato. Un discorso che nei numeri è chiaro, ma che crea stimoli nei tifosi, curiosi di vedere il modulo di Pirlo senza il portoghese.