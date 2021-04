“12 milioni per Aguero”, c’è l’annuncio sul suo futuro

Sarà uno dei principali uomini mercato della prossima sessione di mercato. Il Kun Aguero interessa ai top club europei, compresa la Juventus, ma la sua richiesta di ingaggio fa impallidire. 12 milioni di stipendio.

Sin dal momento, una manciata di settimane fa, in cui Aguero ha informato della sua decisione di lasciare il Manchester City si è aperta una vera e propria ‘corsa’ all’oro. Il Kun dirà addio al club in cui è diventato il miglior bomber all time alla scadenza del proprio contratto e ora diventa una ‘preda‘ ambìta dai top club di tutta Europa. Per il suo futuro si parla di Chelsea in Premier, di Barcellona in Liga e di PSG in Ligue 1. Occhio però anche all’interesse della Juventus, in particolar modo se dovesse partire uno degli attaccanti attualmente in rosa.

Leggi anche–> Aguero, prima mossa di Paratici

Insomma, a 32 anni l’argentino è ancora uno degli attaccanti più desiderati in giro per l’Europa, e nonostante l’età potrebbe avere ancora qualche importante cartuccia da sparare in campo. Il Kun è integro (nonostante in questa stagione abbia sofferto qualche infortunio di troppo) e di sicuro affidamento per qualsiasi mister, e il fatto che si libererà a zero lo ‘autorizza‘ a chiedere un ingaggio a dir poco elevato.

Secondo quanto riporta anche La Gazzetta dello Sport Aguero chiederebbe non meno di 12 milioni all’anno di ingaggio, una cifra che in pochi (allo stato attuale) potrebbero permettersi.

Lo stipendio di Aguero spaventa: pretesa shock

12 milioni all’anno, soprattutto per i club italiani, sono davvero un’enormità. La Juventus, che sembra essersi già mossa con l’offerta di un pre contratto, ha a bilancio lo stipendio di Ronaldo che già grava pesantemente sulle casse bianconere. Il futuro del portoghese però è attualmente incerto, e in caso di addio a fine stagione i sogni per Aguero sarebbero più che leciti.

Players to score 2⃣0⃣ goals in a Premier League season 5⃣ times: Alan Shearer

Thierry Henry

Sergio Aguero

And now Harry Kane ⚽️ pic.twitter.com/x2HXoIDq3C — B/R Football (@brfootball) April 16, 2021

In Spagna, per di più, danno il Barcellona più indietro nella corsa al Kun. Koeman per la prossima stagione avrebbe individuato in Depay (anche lui a parametro zero) il rinforzo giusto per l’attacco blaugrana, con Laporta che ci proverà in tutti i modi per Haaland.