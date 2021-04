Alla vigilia della sfida tra Atalanta e Juventus il tecnico bianconero Andrea Pirlo annuncia l’esclusione di Cristiano Ronaldo.

La Juventus di Andrea Pirlo, senza Ronaldo, a Bergamo contro l’Atalanta per provare ad agganciare un insperato secondo posto e staccarsi proprio dai nerazzurri lombardi. Bianconeri, in campo senza il suo uomo chiave. Un piccolo problema muscolare costringerà, infatti il portoghese al riposo, con i medici juventino che non se la sono sentita di forzare, considerato il fastidio avvertito dal calciatore nei giorni scorsi.

Andrea Pirlo esclude quindi, Ronaldo e stupisce tutti nella consueta conferenza stampa prepartita, annunciando la defezione del portoghese. Al suo posto il tecnico bianconera lancia Paulo Dybala, calciatore che gradualmente sta tornando ad una forma fisica e mentale di tutto rispetto. Sfida delicata, insomma, tra due delle principali pretendenti ad un piazzamento tra le prime quattro in classifica, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Atalanta Juventus annuncio di Pirlo su Ronaldo: portoghese a riposo per Bergamo

Andrea Pirlo stupisce insomma tutti con l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal gruppo di calciatori in partenza per Bergamo. Il portoghese alle prese con problema ai flessori non sarà dunque della partita. Sfida che a questo punto della stagione si annuncia assai delicata per i primi posti in classifica. La corsa alla prossima edizione della Champions League ed anche al secondo posto, entra dunque nel vivo.

Juventus, Atalanta, Napoli, le squadre che provano a conquistarsi un posto tra le prime quattro. Oggi Pirlo annuncia l’esclusione di Ronaldo ed in teoria fa un favore ai bergamaschi lanciatissimi in quanto a gioco e risultati ottenuti. Il Napoli di scena a Milano, proverà contro l’Inter a continuare nel sogno quarto posto, sperando, magari in un passo falso dei nerazzurri, quantomeno sotto il profilo della tenacia e della difesa del risultato ottenuto.