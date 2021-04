Vlahovic, il destino è segnato: la Fiorentina si fa sfuggire i top player

Dusan Vlahovic non è il primo e probabilmente non sarà l’ultimo talento della Fiorentina ad esser destinato alla cessione: tutti i top player che hanno “tradito” Firenze.

Il miglior calciatore della Fiorentina in questa stagione è senza dubbio Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha già messo a segno 15 gol in campionato, anche se la squadra non sta rispettando le attese iniziali e sta disputando una stagione davvero deludente. Addirittura, la viola rischia la retrocessione, ma diversi top club -italiani e stranieri – sono pronti a puntare sul gioiellino classe 2000.

Il contratto di Vlahovic scade nel 2023, ma è davvero difficile che possa restare ancora un altro anno a Firenze. Ma ormai i tifosi sono abituati a vedere esplodere talenti all’Artemio Franchi, pronti a fare il grande salto in altre società, magari più blasonate. L’ultimo caso riguarda proprio Federico Chiesa, che negli ultimi giorni del mercato estivo è approdato alla Juventus.

Leggi anche >>> Vlahovic, la Fiorentina non fa sconti: Commisso vende ma il prezzo è alto

Fiorentina, Vlahovic l’ennesimo talento “sprecato”: quanti top player ceduti dopo l’esplosione

La maglia viola l’hanno indossata davvero tantissimi talenti. Molti di questi, però, sono stati solo di passaggio e hanno continuato la carriera altrove, cercando di ambire a trofei importanti. Negli ultimi 10 anni, uno degli attaccanti più importanti ad aver indossato la maglia della Fiorentina è Jovetic, il quale a 23 anni e dalla classe cristallina, ha preferito proseguire la carriera in Premier League con il Manchester City. Pochi anni più tardi, il difensore Savic – conteso da diversi top club – ha lasciato l’Italia per la Spagna, proseguendo la carriera all’Atletico Madrid. L’anno successivo, fu il momento topico di Marcos Alonso. Terzino di grandi qualità, che fu subito portato a Londra, sponda Chelsea.

Negli ultimi anni, altri due calciatori offensivi hanno fatto innamorare la Curva Fiesole. Federico Bernardeschi e Federico Chiesa si sono resi protagonisti per aver mostrato il loro grande potenziale, ma entrambi a distanza di 3 anni hanno preferito tradire la Fiorentina per la Juventus. Non sarà la stessa destinazione di Vlahovic, ma è improbabile che il #9 prosegua in Toscana. Il presidente Rocco Commisso lo valuterebbe attorno ai 60 milioni. Supererebbe di fatto la cessione più importante della società, che al momento appartiene a Cuadrado, altro giocatore che ha lasciato il segno con la Fiorentina ma ha preferito l’estero dopo l’esplosione in Serie A.