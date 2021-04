I pronostici consigliati dalla redazione per domenica 18 aprile 2021

I consigli della redazione di Calciopolis sui pronostici di domenica 18 aprile 2021

Buongiorno a tutti, ecco come sempre, i consigli della redazione sui pronostici riguardanti le gare di questa domenica 18 aprile 2021. Quelle che seguono, sono le partite che abbiamo scelto per voi, tra quelle disponibili in tutto il palinsesto odierno. Per quel che riguarda la selezione di questa domenica, abbiamo estrapolato per voi, queste 5 gare che a nostro avviso, sembrano essere un po più affidabili.

Per la cinquina di oggi, abbiamo deciso di prendere in considerazione: una gara del campionato francese, una di quello italiano, due di quello spagnolo e una di quello austriaco.

La cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri consigli sulle gare di domenica 18 aprile 2021:

si tratta di una cinquina a quota 9, con inizio alle ore 15:30 di oggi

Red Bull Salisburgo-Lask Linz: Multi-gol casa 2-5

Paris Saint Germain-St. Etienne: Multi-gol casa 2-4

Getafe-Real Madrid: X2 e Multigol 2-5

Atletico Madrid-Eibar: Multi-gol casa 1-3

Atalanta-Juventus: Multi-gol 2-5

