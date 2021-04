Chelsea, Dybala sogno di mercato: idea scambio con la Juve

Il Chelsea sogna Dybala, e sonda il terreno per il mercato estivo: i Blues potrebbero proporre uno scambio alla Juve.

Continuano a inseguirsi le voci di un forte interessamento del Chelsea per Paulo Dybala, che sta ritrovando minuti e gol alla Juve. La Joya non ha ancora firmato il rinnovo in bianconero, alimentando le speranze sul mercato di un club che vive un momento diverso da quello dei bianconeri. Se a Torino è l’obiettivo è riorganizzare le idee e capire come rilanciare le ambizioni del club, i Blues vivono una fase di rinascita, e provano a puntellare una squadra ambiziosa e di grande prospettiva.

Tuchel ha mostrato anche in Inghilterra la capacità di rigenerare e ricostruire le squadre, e si trova in finale di FA Cup e in semifinale di Champions. Due traguardi che dopo un avvio complicato sotto la guida di Lampard, sembravano proibitivi per gli inglesi. Il suo merito più grande è stato quello di ridare una identità alla squadra, e Abramovich vuole intervenire sul mercato per accontentare il tecnico tedesco. Il primo nome sarebbe quello di Paulo Dybala, che il Sun segnala come obiettivo dichiarato svelando anche una idea di scambio che potrebbe coinvolgere la Juve.

Dall’Inghilterra sono sicuri: il Chelsea proporrà uno scambio alla Juve per Dybala

Il Sun svela anche i dettagli di un’idea che permetterebbe al Chelsea di arrivare a Dybala, provando ad ingolosire la Juve. I problemi palesati in questa stagione dalla squadra di Pirlo passano da un centrocampo che non ha convinto, e che sarà rifondato. Ramsey è in partenza, Rabiot potrebbe fare le valigie per una buona offerta, e Paratici è intenzionato ad inserire almeno due pedine per dare qualità alla squadra.

Il Chelsea sa bene di avere le carte giuste per trattare con i bianconeri, e il Sun rilancia la possibilità di una offerta di scambio che potrebbe garantire a Pirlo due pedine in cambio di Dybala. L’idea è di offrire Emerson Palmieri e Jorginho in cambio della Joya, in una trattativa che non prevede esborsi economici. Un affare che andrebbe a colmare i vuoti più pesanti nello scacchiere di Pirlo, garantendo invece a Tuchel l’uomo di qualità che forse manca in una squadra molto fisica.

Per la Juve lo scambio oltre ad un interessante valore tecnico tattico potrebbe rappresentare una plusvalenza molto interessante. La valutazione che il Chelsea fa per Jorginho è di circa 45 milioni, più altri 25 per l’esterno di Mancini. Con uno scambio alla pari i bianconeri si troverebbero con due pedine di qualità ed una plusvalenza pesante da mettere a bilancio. Resta da capire chi fra Ronaldo e Dybala sarà sacrificato sul mercato, ma l’impressione è che se dovesse chiudersi l’esperienza della Joya in Serie A, il Chelsea sarebbe in pole per portarlo a Londra.