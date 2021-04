Superlega, le reazioni dei leader politici: arriva il comunicato

La Superlega ha scatenato la reazione durissima della Uefa e delle Federazioni: si muove anche la politica, ma i club annunciano battaglia e sarebbe pronto un comunicato.

La Superlega diventa tema di dibattito anche per i leader politici, che hanno prima incassato il duro comunicato della Uefa e poi chiarito la posizione sul progetto dei club europeo. Le dichiarazioni di Boris Johnson e di Enrico Letta, danno la dimensione di quanto il calcio potrebbe essere stravolto da una nuova lega privata, che rischia di rivoluzionare tutte le competizioni in Europa. Che piaccia o meno, i club non sembrano intimoriti dopo il comunicato, e sarebbero pronti a rispondere con una nota ufficiale senza rinunciare alla Superlega.

Lo ha annunciato Sky, che racconta di una possibile risposta da parte di alcuni club, intenzionati a proseguire nel progetto in embrione e a renderlo ufficiale. Intanto però si muove la politica, e le parole del segretario del PD e del primo ministro del Regno Unito, allargano il discorso alla politica. Potrebbe essere la più grande rivoluzione nella storia del calcio, e sancire la rottura fra i top club europei con gli organi che governano il calcio.

Una frattura che spaventa e che potrebbe portare ad un ridimensionamento dei campionati nazionali e delle competizioni continentali. Con molta probabilità l’intervento della politica è dovuto alle sollecitazioni in arrivo dal mondo dello sport, ma anche questo dato certifica che i fondatori della Superlega non vogliono mollare. E ci sarebbe un comunicato imminente in risposta alla Uefa.

