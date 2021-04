Juventus, Agnelli presenta le dimissioni da presidente. Ma è mistero

Terremoto in casa Juventus , Andrea Agnelli secondo alcuni portali esteri avrebbe rassegnato le dimissioni da presidente. La decisione del numero uno del club sarebbe maturata dopo il caos Superlega. Ma è mistero.

Clamoroso in casa Juventus. Il presidente Andrea Agnelli si sarebbe dimesso dalla carica di presidente del club. La notizia potrebbe scuotere il calcio italiano e sarebbe uno dei primi riflessi pesantissimi dopo il caos creato dalla Superlega. Lo afferma Espn, che lancia una notizia bomba ripresa da altri portali esteri e da diverse fonti. Troppo duro da digerire forse lo strappo nella Superlega di alcuni club per uno dei fautori e fondatori del progetto. Il passo indietro ormai certo del Chelsea, che potrebbe essere seguito da altri club, rischia di lasciare Florentino Perez e Andrea Agnelli da soli a cercare un dialogo con la Uefa. Che intanto ha chiuso le porte.

La notizia però non trova ancora riscontri, e la Juventus non ha rilasciato note in merito ad una decisione che sarebbe clamorosa, ma che non è certa. Anzi è smentita da autorevoli fonti italiane. Le prossime ore potrebbero essere caldissime perché ci sarebbe in programma una riunione dei 12 club che hanno dato vita alla Superlega, e intanto la notizia delle dimissioni di Agnelli potrebbe trovare smentite o essere confermata.

Leggi anche: Guardiola contro la Superlega: parole dure, ma che ne pensa il City?

Agnelli, dimissioni da presidente della Juventus? La notizia impazza fra conferme e smentite

Le dimissioni di Agnelli da presidente della Juventus sono rilanciate con forza da diversi portali esteri, che sussurrano di un passo indietro del numero uno del club. In Italia l’indiscrezione non trova ancora riscontri, e c’è attesa per una nota della società che potrebbe smentire o avvalorare una voce clamorosa. Se fossero vere, le dimissioni di Agnelli potrebbero creare ulteriore scompiglio nella fase più delicata del calcio in Europa, e portare ad una rivoluzione a tinte bianconere.

Alla base della scelta potrebbe esserci la spaccatura fra i club della Superlega. Sarebbe difficile infatti per Agnelli fare un passo indietro e rinunciare al progetto, e ancora di più tentare di ricucire uno strappo che potrebbe rendere la Juve indigesta a Ceferin e agli organi del calcio mondiale. Potrebbero essere queste le conclusioni alle quali è giunto Andrea Agnelli, ma la voci che parlano di dimissioni da presidente della Juventus non trovano ancora conferme ufficiali. (in aggiornamento)