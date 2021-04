Donnarumma alla Juventus: c’è l’accordo, ingaggio record

Negli ultimi due giorni in cui nel mondo del calcio, ma non solo, si è parlato quasi esclusivamente del progetto Superlega (con tutto il caos che ha fatto seguito alla sua creazione), sono passate sotto traccia alcune voci di mercato. Una di queste parla di accordo di massima tra la Juve e Donnarumma.

Impossibile non parlare in queste ore, e nei prossimi giorni, di Superlega. Il nuovo torneo nato ufficialmente nella notte tra domenica e lunedì ma che già rischia di spaccarsi all’interno. Alcuni dei club fondatori e firmatari, infatti, sarebbero sul punto di abbandonare il progetto: Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona vengono date in bilico, con l’addio che pare imminente.

In tutto questo caos sono passate un po’ sotto traccia numerose notizie di campo (come, per esempio, l’esonero di Josè Mourinho) e rumors di mercato. La sessione estiva è praticamente dietro l’angolo e grossi affari potrebbero essere in ballo da qui a poche settimane. Uno di questi potrebbe vedere il passaggio a zero di Gigio Donnarumma dal Milan alla Juventus.

Il portiere campano si svincolerebbe a zero il prossimo giugno e, data la scadenza del suo contratto, può accordarsi liberamente con il club che gli propone la migliore offerta. Sia economica che sportiva. Stando a indiscrezioni rilanciate anche da 7 Gold la Juventus sembra sia in pole per il numero uno della Nazionale: pronto un contratto faraonico per lui e una cifra monstre per Raiola.

Juventus, per Donnarumma super ingaggio. E Raiola…

A riportare l’indiscrezione di mercato è 7 Gold. La rete televisiva parla di un’offerta per il portiere di 9 milioni a salire negli anni, per Raiola sarebbe pronta invece una commissione da circa 20 milioni di euro. Cifre importanti che potrebbero infiammare la prossima sessione di mercato e che, chissà, potrebbero essere il primo maxi investimento bianconero con i soldi garantiti dalla partecipazione alla prossima Superlega (ma da valutare da qui ai prossimi giorni, o ore, che cosa accadrà).

Intanto la prima bomba di mercato è stata lanciata, aggiornamenti importanti sono attesi nelle prossime settimane. Certo è che la suggestione Donnarumma alla Juventus, che circola già da qualche stagione, potrebbe diventare qualcosa di più molto a breve…