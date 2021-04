Juventus-Parma, Tapiro d’oro gigante fuori lo Stadium- FOTO

Mancano pochi minuti al fischio di inizio di Juventus-Parma, sfida di importanza fondamentale per entrambe le squadre per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi. Una vigilia tesa quella del match, caratterizzata dal caos Superlega. Un Tapiro d’oro gigante è stato posizionato fuori l’ex Juventus Stadium.

Un Tapiro d’oro gigante è stato posizionato da Valerio Staffelli e i suoi collaboratori poco fuori l’Allianz Stadium. Una nota di colore a pochi minuti dalla delicata sfida di campionato tra la Juventus e il Parma, di fondamentale importanza per entrambe le squadre. I bianconeri devono difendere il quarto posto in classifica dall’assalto delle inseguitrici, i ducali a caccia di preziosi punti salvezza. Sarà una sfida tesa, soprattutto alla luce di quanto accaduto (e sta accadendo) in seno alla Juventus.

Striscia la Notizia bringing a giant “tapiro d’oro” to tonight’s #Juventus match. They “award” the smaller versions to officials, managers or players who have made mistakes. I guess the Super League deserves a Super Tapir! pic.twitter.com/7X3vJ8itLE — Adam Digby (@Adz77) April 21, 2021

Dopo il caos Superlega, di cui Agnelli è stato uno dei principali fautori, non si placano le voci che parlano delle possibili dimissioni del presidente bianconero dal suo ruolo. A tutto ciò si unisce l’incertezza per l’attuale situazione sportiva e tecnica della Vecchia Signora, attualmente a rischio qualificazione per la prossima Champions League.

Tutti aspetti che Valerio Staffelli ha preso al balzo per ‘creare‘ un Tapiro d’oro di proporzioni enormi, posizionato pochi minuti fa fuori dall’Allianz Stadium. E subito le foto del poco ambìto premio sono diventate virali sui social. Poche settimane fa lo stesso Agnelli aveva ricevuto un altro Tapiro d’oro, stavolta a ‘grandezza naturale’, a seguito del battibecco con Conte in occasione della semifinale di Coppa Italia.

Juventus, Tapiro d’oro gigante prima del Parma. Le formazioni

Valerio Staffelli ha quindi ‘colorato‘ le ore immediatamente precedenti il delicato match di Torino con la consegna del suo Tapiro, trasportato per l’occasione da un mini camion. Tutta la concentrazione dei bianconeri è però sulla sfida contro il Parma, che fa seguito il ko di Bergamo di domenica scorsa. Nella Juve torna Ronaldo dopo il turno di riposo, guiderà lui l’attacco dei campioni d’Italia assistito da Dybala.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo.