Ines Trocchia, sensazionale in monokini: pose da urlo, fan incantati – Video

Ines Trocchia lascia tutti senza parole nel suo nuovo video postato sui social: la modella campana posa con diversi abiti e i follower restano incantati.

Ci sono alcuni prodotti o marchi italiani riconosciuti a livello internazionale, come simbolo di italianità. Uno di questi è ovviamente la Ferrari, casa automobilistica fondata nel secondo dopoguerra, famosa per il suo cavallino rampante. Un fiore all’occhiello per il Paese, che ha dato grandi gioie ai tifosi di Formula 1. E quest’oggi, la modella Ines Trocchia ha postato un video meraviglioso al volante dell’auto più famosa d’Italia.

L’indossatrice campana non è nuova a questi progetti, legati al mondo sportivo. Infatti, in passato è stata lanciata in tv proprio nei programmi calcistici come Tiki Taka o il canale di Sportitalia. Inoltre, ha posato per un magazine sportivo americano, mostrando tutti i suoi lati migliori.

Ines Trocchia, il video è mozzafiato: la modella al volante della Ferrari

La modella di Nola ha preso parte ad uno shooting con l’auto rossa più famosa al mondo. All’interno del veicolo e soprattutto fuori, Ines Trocchia ha sbalordito tutti con delle pose da urlo. La showgirl classe 1994 ha sfoggiato diversi abiti che hanno esaltato le sue forme.

I follower non hanno dubbi: tra Ines e la Ferrari sanno chi scegliere. “Non c’è paragone“, scrive qualcuno; “Sì entrambe italiane, ma dell’automobile non ci interessa“, scrive qualcun altro sotto al post. Insomma, le bellezze tricolori mettono d’accordo tutti, ma quando si tratta della stupenda top model campana non c’è partita.