Calciomercato Juventus, dopo Pirlo arriva un big dalla Germania: le ultime

Calciomercato Juventus, c’è una pista calda per sostituire Pirlo, e il nuovo allenatore è un big. Lo affermano autorevoli fonti tedesche.

E’ sempre più rivoluzione a tinte bianconere. Forse necessaria dopo il caos Superlega, ma che rischia di spazzare via il management e anche i quadri tecnici alla Continassa. Dopo i rumors su un possibile cambio al vertice, e il nome di Alessandro Nasi che prenderebbe il posto di Agnelli, si intensificano anche le voci che vorrebbero l’attuale staff già a caccia di nomi per il futuro. E’ così, perché il calciomercato, i grandi colpi, i nomi ad effetto, potrebbero essere il miglior messaggio per una tifoseria delusa su tutti i fronti.

La stagione della Juventus è stata insufficiente, così come il rendimento della squadra e di Pirlo, allenatore che sembra destinato a cambiare aria. Se a questo si aggiunge il caos Superlega, progetto aspramente criticato dai sostenitori bianconeri, il 2021 della Juventus rischia di trasformarsi in un incubo dal quale svegliarsi subito. Agnelli sa bene che le prossime settimane saranno caldissime. Fra uno strappo con la Uefa e la Serie A duro da ricucire, una squadra da rifondare, e il management a scadenza di contratto, serve una svolta immediata. E soprattutto nomi, operazioni, ufficialità importanti.

Tradotto, serve una chiave per riaprire il cuore dei tifosi, che dopo circa un decennio di successi, temono un futuro a tinte grigie. La prima mossa potrebbe riguardare proprio Pirlo, e dalla Germania affermano che la Juventus si stia muovendo sul calciomercato e avrebbe messo gli occhi su un allenatore di altissimo profilo.

Calciomercato Juventus: Pirlo in bilico, il nuovo allenatore sarebbe già virtualmente libero

Due strade, difficili da percorrere, ma senza grossa scelta. Agnelli è al bivio e le sicurezze della Juve vacillano. Da una parte il presidente potrebbe fare un passo indietro, e la mossa potrebbe sancire il rinnovamento totale del club. Dall’altra non resta che rilanciare, ma è difficile in questa fase trovare i fondi per dare ai tifosi nomi importanti, calciatori di grande calibro e riportare subito la squadra ai vertici. C’è da fare una scelta però, e dalla Germania affermano che il club si stia muovendo sul calciomercato per sostituire Pirlo, e portare alla Juventus un allenatore di grande spessore.

Lo afferma SportBild.de, che spende il nome di Hansi Flick. Il tecnico ha già annunciato che il rapporto con il Bayern è giunto al capolinea, e fra i club che avrebbero sondato il cinquantaseienne, in Germania inseriscono anche la Juventus. Il tabloid tedesco specifica che la nazionale ha già messo sul tavolo un’offerta importante per il dopo Loew, ma resta da capire se Flick sia deciso ad accettare o a continuare l’esperienza nei club. Intanto Agnelli riflette. Rilanciare o abdicare? La Juventus è al bivio, ma qualunque sia la scelta, il calciomercato potrebbe essere l’unico modo per riportare l’entusiasmo fra i tifosi, e Pirlo potrebbe essere già sostituito da un nuovo allenatore.