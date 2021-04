Calciomercato Milan, a centrocampo si cambia: arriva il “nuovo Pogba”

Il Milan potrebbe apportare dei cambiamenti nel suo centrocampo nel prossimo mercato. Via Calhanoglu, arriva Gourna-Douath.

La stagione va a finire e si alimenta sempre di più un fenomeno che non dorme mai, nemmeno in tempi di Superlega. Il mercato, infatti, è sempre più caldo in vista della sessione estiva, e il Milan sembra intenzionato a cambiare a centrocampo con l’arrivo di Lucas Gourna-Douath.

Nel reparto di mezzo, difatti, Calhanoglu dovrebbe andare via a zero, perché in scadenza a giugno, mentre potrebbe arrivare proprio Gourna-Douath, come sostituto. Questi, è un 17enne francese, di origine della Repubblica Centrafricana, che sta meravigliando al Saint-Etienne.

Col club francese, infatti, Gourna-Douath nonostante sia alla prima stagione in prima squadra, sta facendo grandi cose. Inoltre, ha appreso tantissima esperienza, grazie alle 25 presenze in Ligue 1, di cui molte da titolare.

Gourna-Douath e Calhanoglu, il mercato si scalda

Le situazioni di mercato legate a Gourna-Douath non vedono solo il Milan interessato. Ci sono anche alcune big europee su di lui, in particolare Bayern Monaco e PSG. A scaldare ancora di più le voci sul centrocampista del Saint-Etienne, il fatto che il club sia in vendita per problemi finanziari, quindi potrebbe essere necessario vendere il cosiddetto “nuovo Pogba“.

Riguardo Calhanoglu, il centrocampista rossonero dovrebbe andarsene via a zero, con forte la presenza del Real Madrid su di lui. Addirittura, si parla di una proposta fatta dallo stesso giocatore turco alla squadra spagnola. Questo accordo, comunque, va a inserirsi in un quadro più ampio di relazioni tra club di Madrid e Milan, con focus anche su Brahim Diaz attualmente in prestito a Milano.

Ancora, tuttavia, su Calhanoglu ci sarebbe anche la Juventus, alla quale non dispiacerebbe portare a Torino non uno, ma ben due calciatori a parametro zero. Infatti, si parla anche di Donnarumma.

Il mercato del Milan, dunque, si scalda a centrocampo. Calhanoglu sembra ormai fuori dai progetti, mentre potrebbe arrivare Gourna-Douath dal Sain-Etienne. Anche se il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma puntando su una futura rivendita, il gioco potrebbe valere la candela.