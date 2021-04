Calciomercato Inter, ex Milan proposto a zero: incontro

In casa Inter ormai si contano i giorni che mancano all’aritmetica vittoria dello scudetto numero 19. Nonostante ciò Antonio Conte ha gettato ombre sul suo futuro, rimandando ogni discorso a fine stagione. Intanto ai nerazzurri viene proposto Boateng.

In casa nerazzurra si può iniziare a pensare al mercato, programmando le strategie da attuare in vista della prossima stagione. L’Inter si avvia verso la conquista del 19esimo scudetto e, nonostante ciò, Antonio Conte getta qualche ombra sul suo futuro a Milano.

Ogni discorso verrà con tutta probabilità rimandato a fine stagione, quando a bocce ferme si potrà pianificare il futuro della squadra. Senza cessioni importanti forse il mercato dell’Inter sarà caratterizzato dalla morigeratezza, alla luce soprattutto delle difficoltà economiche riscontrate da Suning.

In mezzo a tutti questi discorsi si fa largo una clamorosa voce di calciomercato: Kevin Prince Boateng verrà proposto all’Inter. A lanciare l’indiscrezione è il portale L’Interista, che spiega come nei prossimi giorni l’agente del centrocampista ex Milan e attualmente del Monza, Fali Ramadani, verrà offerto a parametro zero proprio a Marotta.

Assieme a lui è possibile che venga proposto ai (possibili) futuri campioni d’Italia anche Nikola Maksimovic, anche lui in scadenza di contratto con il Napoli e destinato a lasciare il Vomero.

Inter, Boateng ‘tradisce‘ il Milan? Terza squadra lombarda

Sarebbe una clamorosa ipotesi di mercato quella che vedrebbe Kevin Prince Boateng con la maglia dei nerazzurri. Il centrocampista ganese, 34 anni, ha già giocato per il Milan dal 2010 al 2013, risultando decisivo nella conquista dello scudetto firmato Allegri. 74 partite e 17 gol per lui, che poi tornò per una stagione ancora in rossonero nel 2016 ma scendendo in campo solamente in 11 occasioni (un gol).

Un vero e proprio giro d’Europa quello di Boateng, che ha anche militato allo Schalke, al Las Palmas, al Francoforte, Sassuolo, Barcellona e Fiorentina prima di approdare lo scorso settembre al Monza. 17 partite e 5 reti in questa stagione in Serie B per Kevin Prince, che difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club di Berlusconi e Galliani.

Per questo Fali Ramadani potrebbe proporlo, secondo voci di mercato, all’Inter in vista della prossima stagione. Un innesto gratuito e d’esperienza che potrebbe fare al caso dei nerazzurri, ma aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.