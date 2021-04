Liga, il Siviglia sogna in grande: è corsa a quattro per il titolo

In Spagna è lotta fra quattro club per la Liga: anche il Siviglia ci prova e mister Lopetegui è pronto a fare lo sgambetto al Real Madrid.

Tra i due litiganti il terzo gode, ma in questo caso è il quarto che cerca di fare lo scherzetto. Nessuno – o forse qualche “pazzo” – avrebbe scommesso sulla lotta a quattro per il titolo della Liga, poiché il Siviglia non sembrava poter essere all’altezza delle altre contendenti. E invece, dopo una serie di successi consecutivi, il club andaluso è pronto a dar battaglia e giocarsi fino all’ultimo le proprie chances.

Al termine del campionato spagnolo mancano sei partite – otto per Barcellona e sette Atletico Madrid – e le prime quattro in classifica sono racchiuse in 5 punti. Il vero vantaggio lo detengono i blaugrana, ma un passo falso sarebbe deleterio. Inoltre, tra qualche settimana ci saranno due scontri diretti nella stesso turno, che evidentemente sarà decisivo per la vittoria del campionato.

Siviglia, Lopetegui alla conquista della Liga: ora punta il Real Madrid

Tra l’otto ed il nove maggio, a 4 giornate dal termine della stagione, il Barcellona sfiderà l’Atletico Madrid ed il Real incontrerà il Siviglia: due scontri diretti decisivi per la Liga. La squadra di Julen Lopetegui ha conquistato quattro successi di fila ed è imbattuta da sette partite. Un filotto che ha consentito di restare in scia alle big three e di intromettersi prepotentemente per la vittoria del titolo. I Rojiblancos solo in un’occasione sono stati Campioni di Spagna: nella stagione 1945-46, 75 anni fa. Ma ora il mister basco ci crede più che mai.

Dopo grandi vittorie con la Nazionale U21 spagnola, non è riuscito ad imporsi nel Porto e soprattutto nel Real Madrid nel 2018, che dopo appena 4 mesi lo esonerò per scarsi risultati. Lopetegui con il Siviglia ha già conquistato la scorsa edizione dell’Europa League, e ora vuole beffare la sua ex squadra, quella che non ha creduto in lui.

L’appuntamento è al 9 maggio, quando allo stadio Di Stefano gli andalusi incontreranno il club della Capitale e una vittoria potrebbe lanciarli verso il sogno insperato di diventare Campioni dopo 75 anni.