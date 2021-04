Risultati infrasettimanale Serie A: frena l’Atalanta, vola il Napoli- VIDEO

Emozionante e ricco di gol l’ultima serata del turno infrasettimanale di Serie A, iniziato l’altroieri con la vittoria della Fiorentina a Verona. Atalanta e Roma impattano per 1-1, il Napoli dilaga contro la Lazio 5-2.

Un turno importante di campeonato quello appena concluso per delineare con maggior precisione la lotta per la Champions League. Dopo il ko del Milan e il successo della Juve di ieri tutte le inseguitrici impegnate oggi in campo in veri e propri scontri diretti.

Leggi anche–> Juventus, la ‘sanzione’ contro Ronaldo

Nel pomeriggio partita scoppiettante allo stadio Olimpico tra Roma e Atalanta. Gli orobici scendono nella Capitale con il secondo posto nel mirino: in caso di vittoria Gasperini sorpasserebbe in un colpo solo Juventus e Milan. I giallorossi chiamati, forse, all’ultima possibilità per rientrare nella corsa Champions. Finisce 1-1 al termine di una gara dalle mille emozioni, condita anche da due espulsioni nella ripresa (Gosens e nel finale Ibanez). Di Malinovskyi (3 gol nelle untile 5 gare) e Cristante le reti del match. Gli orobici affiancano la Juve al terzo posto ma sono in vantaggio negli scontri diretti. La Roma perde forse l’ultimo treno per recuperare terreno alle rivali.

Nella gara che chiude il turno infrasettimanale di Serie A il Napoli demolisce a domicilio la Lazio. Partita senza storia quella del Maradona, dove gli uomini di Gattuso si tengono ancorati di fatto alle dirette concorrenti per la Champions battendo i rivali per 5-2. Nel primo tempo partenza a razzo dei partenopei che vanno subito avanti di due nel primo quarto d’ora con Insigne (rigore) e Politano.

#Nigeria forward Victor Osimhen, only needed 8min to put his name on the score sheet for #Napoli

3 goals in his last 5 for Napoli 🥵🥵

Serie A about to feel him next season.#NapoliLazio pic.twitter.com/nDlGhMGS9b

— Ojora Babatunde (@ojbsports) April 22, 2021