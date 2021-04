Selvaggia Roma, incantevole e poetica: scollatura da brividi – Foto

L’influencer romana incanta sui social con un contest per i follower: la foto di Selvaggia Roma è meravigliosa.

Il Grande Fratello VIP continuerà. E’ questa l’indiscrezione di Alfonso Signorini, il conduttore del programma televisivo che appassiona tantissimi telespettatori, ma anche molti utenti visto il numero di interazioni sui social. Il reality show per le celebrità è arrivato a 5 edizioni, l’ultima terminata lo scorso 1° marzo con Tommaso Zorzi vincitore. Nella casa più famosa e più discussa d’Italia ha partecipato anche Selvaggia Roma, influencer e modella, che di recente ha espresso il desiderio di ritornare a giocare e partecipare alla prossima edizione del GF VIP.

L’indossatrice è diventata celebre grazie al programma televisivo Temptation Island, per aver soprannominato il suo compagno di avventure “lenticchio“. Un nomignolo che sui social è diventato subito virale e che l’ha accompagnata per lunghi mesi. E grazie proprio all’isola, Selvaggia Roma è riuscita a calcare palcoscenici in tv, ma tutt’oggi utilizza le piattaforme sul web per condividere con i suoi amati follower la sua vita e le sue passioni. Quest’oggi la showgirl ha incantato i suoi seguaci con un abito rosso passione.

Selvaggia Roma, l’abito rosso colpisce i fan – Foto

L’influencer romana ha incantato tutti i suoi fan con un abito rosso meraviglioso ed elegante. Il vestitino esalta il corpo di Selvaggia Roma, la quale si mette in posa con una scollatura da urlo. La bellissima modella ha postato la foto per un contest sui social e il vincitore riceverà un video-messaggio personalizzato. Per dare il via alla campagna da lei lanciata su Instagram, Selvaggia utilizza i celebri versi di Oscar Wilde.