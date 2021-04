Zaniolo Nasti: mistero social, gli indizi sono chiari

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti potrebbero aver messo fine alla loro relazione: gli indizi social scatenano i fan.

Nicolò Zaniolo rincorre la sua prima convocazione stagionale dopo l’infortunio. Tra qualche settimana potrebbe finalmente ricalcare i campi di gioco in un match, o almeno così ha lasciato intendere sui suoi account social. Ed è proprio dal suo profilo ufficiale che i fan avrebbero scoperto della possibile rottura tra il calciatore e la top model napoletana.

Infatti, circa 2 mesi fa, Chiara Nasti e Nicolo Zaniolo uscirono allo scoperto, dopo diversi rumors. I due sono stati protagonisti di notizie e riviste di gossip per molto tempo, perché hanno una certa visibilità e notorietà nel mondo dei social, che tanti altri non hanno. Ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato. Infatti, Zaniolo e Nasti non si seguirebbero più su Instagram.

Zaniolo-Nasti: sparite le foto dai loro profili. E’ finita?

Non saranno stati facili questi ultimi sei mesi per il classe 1999 giallorosso. Dopo l’infortunio ha rotto i rapporti con la sua ex fidanzata e a breve diventerà anche padre. Nel nuovo anno ha legato con la modella napoletana, con la quale ha condiviso molti siparietti simpatici sui social, tra cui passeggiate per Roma, le serate a guardare la tv, i tatuaggi. Inoltre, la ragazza è stata beccata dai paparazzi per le strade della Capitale con Francesca Costa, la madre del calciatore, mentre facevano shopping. Un segno che il rapporto con Nicolo stesse andando a gonfie vele.

Ma di recente, Zaniolo e Nasti avrebbero smesso di seguirsi dai propri account di Instagram e addirittura non c’è più traccia delle loro foto su entrambi i profili. Un indizio che non è passato inosservato ai milioni di follower delle due celebrità.

Dunque, la love story che ha scatenato i fan negli ultimi due mesi potrebbe essere già ai titoli di coda. Dai cuori, ai commenti, alle dediche d’amore. Tutto ormai potrebbe far parte di un capitolo passato della loro vita. Per ora, Nicolò e Chiara non hanno dichiarato nulla in merito.