Galles, accuse di violenza: esonerato Giggs. I precedenti ‘bollenti’

Ryan Giggs è stato ufficialmente sollevato oggi dal ruolo di commissario tecnico del Galles. L’ex asso del Manchester United paga uno scandalo che lo vede accusato di violenza sessuale. Anni fa protagonista di un triangolo amoroso con la cognata…

Tanto forte in mezzo al campo, nella sua lunga carriera da calciatore, quanto fragile e debole alle sue ‘dipendenze‘ fuori dal terreno da gioco. Ryan Giggs è stato ufficialmente esonerato nel pomeriggio di oggi dal ruolo di commissario tecnico del Galles. Paga le accuse di violenza sessuale che gli erano state mosse lo scorso novembre. L’ex ala del Manchester United fu anche arrestato e rilasciato su cauzione, ma gli ultimi mesi per lui sono stati a dir poco turbolenti.

Le indagini non si sono mai interrotte e proprio quando è arrivata la conferma del rinvio a giudizio la federazione calcistica del Galles ha voluto prendere provvedimenti nei confronti del suo, ormai ex, ct. Niente Europeo quindi per Giggs, che non guiderà Bale e compagni nel torneo della prossima estate. “Alla luce di questa decisione possiamo confermare che Robert Page assumerà il ruolo di allenatore della nazionale maschile per l’Europeo” comunica in una nota la Federazione nazionale. Il Galles sfiderà l’Italia a Roma il prossimo 20 giugno.

Leggi anche–> Cristiano Ronaldo torna al Manchester United?

Non è la prima volta che il mago gallese finisce al centro di uno scandalo sessuale: anni fa infatti divenne di dominio pubblico la relazione che l’ex calciatore ebbe con la moglie di suo fratello. Una storia durata vari anni.

Galles: Giggs esonerato. “Rovinato dalle donne”

BREAKING: Wales manager Ryan Giggs has been charged with assaulting two women and controlling or coercive behaviour. https://t.co/HpaOlCEtO0 — SPORTbible (@sportbible) April 23, 2021

Nel 2011 emerse la notizia della relazione clandestina tra Giggs e sua cognata, fatto che provocò la rottura del rapporto tra l’ex calciatore del Manchester United e il fratello. Proprio Rhodri Giggs parlò così di Ryan, affermando come la sua passione per le donne abbia rovinato la sua immagine pubblica: “Si è rovinato per colpa del sesso, quando Ryan esce, lo fa solo per andare a letto con qualche donna”.

La relazione con la cognata, tra l’altro, contemporaneamente con un’altra storia clandestina che Giggs decise di intraprendere con una ex concorrente del Grande Fratello inglese. Insomma, il buon Ryan oltre ad aver incantato con i suoi piedi per gli stati di tutta Europa non si è certo annoiato fuori dal terreno di gioco. Una passione forse un po’ troppo spinta per lui, che gli ha causato la rottura con il fratello, il ruolo da ct del Galles e forse qualche altro problema penale in arrivo…