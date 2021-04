Calciomercato Juve, Solskjaer pensa a Ronaldo: le parole del tecnico

Il calciomercato in casa Juve dipenderà dalla volontà di Cristiano Ronaldo: le parole di Solskjaer potrebbero essere un indizio per il ritorno al Manchester United.

Un affare clamoroso, che potrebbe cambiare tutte le strategie della Juventus. Cristiano Ronaldo dovrà comunicare a ai dirigenti bianconeri le decisioni sul suo futuro, che sembra sempre più lontano da Torino. L’impressione è che le recenti reazioni del portoghese siano l’indicatore più chiaro di un nervosismo e del probabile addio. Tutto però dipenderà dalle offerte in arrivo Jorge Mendes, che valuterà le destinazioni per scegliere se rispettare il contratto con i bianconeri o accomodarsi al tavolo con il futuro club di Cr7.

Le voci sull’approdo al Real Madrid sono state smentite da Florentino Perez, che ha chiuso al possibile ritorno del portoghese. L’intenzione dei blancos è di svecchiare la squadra e puntare su uno fra Haaland e Mbappè. Operazioni onerose e ingaggi pesanti, che chiuderebbero le porte ad un altro colpo di alto profilo. Ronaldo registra e va avanti, incassando le parole di Solskjaer, che potrebbero cambiare gli scenari di calciomercato in casa Juve.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Dybala svela un curioso retroscena: riguarda Messi

Calciomercato Juve, Solskjaer su Ronaldo: “Mi piacerebbe”. E Pogba intanto…

Ecco quindi che nella testa di Ronaldo torna la tentazione di lasciare la Juventus. L’addio non sarebbe semplice, ma la Gazzetta dello Sport racconta di una idea di Cr7, che ripensa alle stagioni vissute da assoluto idolo con il Manchester United. La chiusura del Real Madrid è un chiaro segnale che non sono molte le squadre in grado di affondare il colpo con la Juve, ma le parole di Solskjaer sono uno spiraglio importante, nel quale potrebbe inserirsi Jorge Mendes per una clamorosa trattativa di calciomercato per Ronaldo.

Il super procuratore portoghese avrebbe in mente l’operazione amarcord, e potrebbe far leva sull’offerta dei Red Devils e sulle parole del tecnico. “Lo rivorrei in squadra” avrebbe affermato Solskjaer, suo ex compagno proprio in Inghilterra. Un segnale di apertura che la Gazzetta arricchisce di un particolare. Ronaldo sarebbe addirittura disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di cambiare aria, e questo dato favorirebbe le contrattazioni con i club interessati.

Intanto anche la Juve riflette e si riorganizza in vista del calciomercato, ponderando le parole di Solskjaer. Cr7 non ha mai fatto mistero del suo amore per i Red Devils, e Pogba lancia messaggi ai bianconeri. Sarebbe uno scambio difficile ma possibile, e farebbe contenti i tifosi di entrambi i club, decisi a chiudere forse le storie di due top player prelevati per fare il salto di qualità, ma mai del tutto in grado di riportare i club sul tetto d’Europa.