Sassuolo Sampdoria è decisa da un gran gol in rovesciata di Domenico Berardi. Numeri straordinari negli ultimi 4 match e un messaggio al Ct della Nazionale.

Una gran gesto tecnico per risolvere una partita complicata. Roberto De Zerbi deve dire grazie a Domenico Berardi, che con una rete in rovesciata ha regalato al Sassuolo 3 punti in un match complicato. La Sampdoria ha provato a strappare almeno un punto dal Mapei Stadium, ma l’attaccante, che sta trovando una continuità straordinaria, ha regalato l’ennesimo grande gesto tecnico in una stagione fortunata.

I numeri danno la dimensione dell‘importanza di Berardi al Sassuolo, e la rovesciata è l’ennesimo capolavoro di un attaccante pronto al salto in un top club. Con il gol ai blucerchiati, l’esterno offensivo calabrese sale a 14 gol in una stagione in cui ha fornito anche 6 assist. E nelle ultime 4 partite, con 5 centri e un suggerimento vincente, si è caricato sulle spalle il reparto, regalando a De Zerbi 12 punti. Il Sassuolo è lontano dalla zona Europa, ma con un Berardi così può tentare l’impresa. E anche Mancini gongola.

Berardi, gran gol in rovesciata: il Sassuolo non si ferma più e Mancini ha trovato un titolare per l’Italia

Roberto Mancini segue con interesse la crescita di Domenico Berardi, che potrebbe arrivare all’Europeo in gran stato di forma. L’attaccante del Sassuolo ha mostrato una crescita straordinaria nella seconda fase della stagione, e anche contro la Sampdoria con una gran rovesciata ha dato prova di essere un elemento in grado di fare la differenza. Lo sa bene Roberto Mancini, che alterna i suoi attaccanti ma ha riservato un posto al calabrese fra i convocati per la missione ad Euro 2021.

Con 14 gol è il terzo italiano nella classifica marcatori in Serie A, e davanti ha solo Insigne e Immobile, che potrebbero formare con lui il tridente con cui l’Italia sfiderà le altre potenze d’Europa a giugno. Da incompiuto, Berardi è diventato un attaccante fra i migliori in Serie A, e deve tutto a De Zerbi. Il tecnico incassa e ringrazia, perché il Sassuolo non può fare a meno di un calciatore che potrebbe puntare alla definitiva consacrazione con la maglia azzurra.