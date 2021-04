Siviglia Granada, l’arbitro fischia la fine ma richiama tutti in campo- VIDEO

Episodio più unico che raro quello avvenuto al Ramon Sánchez Pizjuán di Siviglia. Nel match tra i padroni di casa e il Granada l’arbitro ha fischiato la fine della partita, ma poi ha fatto rientrare tutti i giocatori in campo. Motivo da non credere.

E con questa possiamo dire di averle viste praticamente tutte. Uno degli episodi più curiosi della stagione, ma non solo, arriva oggi da Siviglia, dove al Sánchez Pizjuán l’arbitro del match si è reso protagonista di un qualcosa di veramente clamoroso. Il direttore di gara del match tra gli andalusi e il Granada è De Burgos Bengoetxea, arbitro che pochi minuti dopo la rete dell’1-2 degli ospiti ha mandato tutti negli spogliatoi.

Un triplice fischio che ha sorpreso molti, in quanto arrivato un minuto prima del previsto. Il quarto uomo infatti aveva segnalato 4 minuti di recupero, ovviamente su indicazione dell’arbitro, ma il direttore di gara ha fischiato al 93esimo tra lo scetticismo generale. I giocatori del Granada, rientrati nel match da poco grazie al rigore di Soldado, hanno protestato a lungo, mentre gli andalusi se ne tornavano negli spogliatoi a festeggiare la vittoria.

Attimi vibranti in campo, con De Burgos Bengoetxea accerchiato dai giocatori ospiti che chiedevano spiegazioni. Alla fine il fischietto spagnolo, accortosi dell’errore, ha rimediato richiamando tutti in campo. Tanti calciatori del Siviglia, alcuni di loro che si erano già tolti la maglia, sono quindi dovuti tornare nuovamente sul terreno di gioco per concludere anche l’ultimo minuto. Nel quale, per la cronaca, non è successo praticamente nulla.

Ricardo de Burgoes Bengoetxea embarrasses LaLiga as he comically blows up after 3 minutes of injury time, having given 4.

Granada (2-1 behind) are furious, and Sevilla players have been called back from the dressing room to play the final 60 seconds.

Chaos. pic.twitter.com/mAzYznSLTA

— Sam Leveridge (@samleveridge) April 25, 2021