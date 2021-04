Il tacco di Muriel e i record di Malinovskyi: Atalanta da record – VIDEO

Primo tempo spettacolare dell’Atalanta, che con una azione strepitosa ha trovato il vantaggio col Bologna: tacco di Muriel e gol di Malinovskyi, che centra un record di grande spessore.

Show dell’Atalanta, guidata da un’azione strepitosa iniziata col tacco di Muriel e il gol da record di Malinovskyi. Il colombiano ha gestito una palla delicata e fra tre difensori ha servito il compagno. Un assist di tacco ad occhi chiusi, di sicuro il più bello di una stagione in cui l’attaccante è straripante. Il tandem con Malinovskyi sta lanciando l’Atalanta al secondo posto in classifica, e l’ucraino oggi ha toccato forse il punto più alto della sua carriera.

Gasperini e l’Atalanta confermano di avere una squadra ormai matura per competere fra le prime in Italia, e un reparto offensivo non solo prolifico, ma anche in grado di segnare gol bellissimi. Quello messo a segno nel primo tempo con il tacco di Muriel e il sinistro di Malinovskyi, segna un record per l’ucraino, che sta chiudendo la stagione da top player.

Leggi anche: Juventus, Morata da record contro la Fiorentina: un lampo

Muriel e Malinovskyi, assist e gol record: i numeri dell’Atalanta sono esaltanti

Settantaquattro gol, migliore attacco del campionato e secondo posto parziale in Serie A. Il percorso di Gasperini con l’Atalanta conferma la qualità di un progetto che cresce a dismisura. La Dea nel primo tempo con il Bologna ha messo in mostra i pezzi pregiati in rosa, in una azione che entrerà fra i gol più belli di questa stagione. Una invenzione di tacco di Muriel, che serve a Malinovskyi la palla del record.

Ma cos’ha fatto #Muriel, follia. Genio allo stato puro. — Filippo Rivani (@Filoribs) April 25, 2021

RIVEDI L’ASSIST DI MURIEL PER IL GOL RECORD DI MALINOVSKYI — clicca qui

Dal mese di Marzo, l’ucraino è il calciatore più decisivo nei top 5 campionati europei. Con 4 gol e 5 assist, il trequartista mancino ha messo lo zampino su 9 reti della Dea, e condivide il primato con Dimitri Payet. Numeri impressionanti quelli del reparto offensivo di Gasperini, che ha chiuso i primi 45 minuti guidato da un Muriel in versione top player.

CHE

ASSIST

HA

FATTO

LUIS

MURIEL

.#AtalantaBologna — delinquentweet (@delinquentweet) April 25, 2021

Si è superato il colombiano, che ha migliorato il suo record personale e con 19 gol è nella migliore stagione della sua carriera. Quella che sta facendo impazzire i tifosi, scatenati sul web.

Mi rifiuto di pensare che Luis Muriel sia nato sulla Terra.

Non è possibile. — opƎ😉 (@calledope) April 25, 2021