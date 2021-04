Rinnovo Donnarumma, Milan stufo: arriva Maignan. L’annuncio dell’agente

In casa Milan tiene banco la questione legata al futuro di Donnarumma. Il portiere in scadenza con i rossoneri non sembra intenzionato a firmare il rinnovo, e intanto il Diavolo blocca il suo erede Maignan. Arrivano anche le parole del suo agente.

È vera e propria bufera attorno a Gigio Donnarumma. Già particolarmente ‘inviso’ nell’ultimo periodo ai tifosi rossoneri per l’eccessiva attesa di una risposta riguardo il suo rinnovo di contratto, ieri sera il portiere è stato accusato da gran parte dei supporters per un episodio al termine di Lazio Milan. Al triplice fischio, nel momento consueto dello scambio delle magliette, a Donnarumma è sfuggito un sorriso che non è stato digerito dai sostenitori rossoneri.

Un episodio evidentemente ingigantito dalla situazione che si è creata attorno al numero uno della Nazionale e del suo agente Mino Raiola. Il Milan ha presentato la sua offerta da oltre 7 milioni di euro (6 più bonus) ma la risposta della controparte tarda ad arrivare. Le voci parlano già di Juventus e Maldini in tutto ciò vuole cautelarsi andando a bloccare il possibile erede di Gigio.

Il nuovo portiere sarebbe già stato trovato: si tratta del 25enne del Lille Maignan, tra i migliori del suo ruolo in Ligue 1 e con un contratto in scadenza nel 2022. Maldini avrebbe già fatto un’offerta da 15 milioni complessivi, con i francesi che data la situazione contrattuale del giocatore hanno poco margine di manovra.

Nel frattempo arrivano anche le parole dell’agente di Maignan, che ‘benedice‘ la scelta del Milan di puntare (eventualmente) sul suo assistito.

Niente rinnovo: Milan su Maignan, Donnarumma via a zero

Mancano ormai poco più di due mesi alla scadenza del contratto di Donnarumma e l’ultimatum, fissato per la prima metà di maggio dal Milan, si avvicina pericolosamente. Raiola non ha ancora reso nota a Maldini la decisione del giocatore ma intanto il Diavolo blocca il 25enne Maignan. A proposito ha parlato il procuratore Bruno Satin ai microfoni di Sky Sport.

“Maignan sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse. È cresciuto nel vivaio del Psg, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti” ha detto l’agente, aprendo alla possibilità di vedere l’estremo difensore francese in Serie A nella prossima stagione.