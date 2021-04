Lazio, Ribery e altri due colpi: il club prepara la prossima stagione

L’indiscrezione di un possibile arrivo di Ribery alla Lazio scalda i tifosi biancocelesti: il club potrebbe però lavorare su altri due nomi importanti che hanno già calcato i campi della Serie A.

Anticipare i tempi e bruciare la concorrenza. Il mercato della Lazio parte sempre in anticipo, e fa i conti con le risorse da investire (non troppe), e la bravura di Tare, che invece spesso è riuscito a cogliere le opportunità in giro per l’Europa. L’idea di trovare l’accordo con Frank Ribery, in scadenza di contratto con la Fiorentina, potrebbe essere una mossa per alzare il tasso tecnico della Lazio.

L’ex Bayern Monaco non sarebbe un calciatore in grado di affrontare una intera stagione da protagonista, ma gestito con calma e parsimonia, potrebbe ancora fare ottime cose in biancoceleste. Con i viola in questa stagione ha segnato poco, ma spesso è stato incisivo nell’economia del gioco della Fiorentina, ed ha contribuito a suon di assist e buone giocate all’esplosione di Vlahovic.

Inzaghi non opporrebbe veti, anzi. Con Immobile, Correa e Luis Alberto, Ribery sarebbe un altro elemento in grado di fare la differenza alla Lazio, e offrirebbe al tecnico soluzioni diverse, oltre che tanta esperienza. Il club ci sta pensando, pronto a cogliere l’occasione di un calciatore vincente che arriverebbe a zero. Tare però si muove su altri due obiettivi, che hanno già calcato i campi della Serie A.

Lazio, Ribery non è l’unico big nel mirino: interessa anche un ex Inter e una meteora della Serie A

Non solo Ribery per la Lazio, che medita su due due ritorni in Serie A. Tare si muove, e l’obiettivo dei biancocelesti è ringiovanire la rosa e rafforzare la linea dei trequartisti, che ha spesso fatto le fortune del tecnico. Ecco quindi che i biancocelesti sono pronti a sondare il terreno per Ianis Hagi. Il portale la LaLaziosiamonoi, conferma che ci sarebbe una pista che porta al figlio del campione Gheorghe Hagi, che è passato dalla Fiorentina senza però lasciare traccia.

La sua crescita nel campionato vinto con i Rangers ha riacceso i riflettori su un elemento ancora giovane ma di grande talento, che potrebbe incassare l’offerta e l’occasione giusta. Oltre al calciatore allenato da Gerrard ci sarebbe anche un sondaggio per Xherdan Shaqiri. L’ex Inter è ancora legato da un lungo contratto con il Liverpool, che complica l’affare. L’offerta biancoceleste potrebbe però garantirgli un ritorno in Italia e una maglia da titolare, che manca allo svizzero da tanto tempo.