Roma, infortunio Veretout: le condizioni e cosa è successo

La Roma perde perde Veretout, uscito per infortunio nel match contro il Manchester United. Le condizioni del centrocampista.

Brutta tegola per Paulo Fonseca, che dopo 5 minuti di gioco è stato costretto ad operare il primo cambio. In avvio del match fra la Roma e il Manchester United, si è infatti fermato Jordan Veretout, vittima di un infortunio. Il centrocampista è uscito dal terreno di gioco ma dopo circa un minuto ha provato a rientrare in gioco. Nulla di fatto, perché dopo alcuni metri il calciatore si è accasciato sul terreno di gioco ed ha chiesto il cambio.

Fonseca ha subito accelerato il riscaldamento di Villar, che ha preso il posto del francese. Un guaio pesante il tecnico e per la Roma, che dopo l’infortunio di Veretout ha immediatamente incassato il gol del vantaggio di Bruno Fernandes, ex dell’Udinese. Poi la reazione e il rigore trasformato da Pellegrini. Un penalty assegnato per un fallo di mano di Pogba che ha concesso ai giallorossi l’opportunità di pareggiare. Fonseca però dovrà giocare quasi tutta la gara senza uno dei suoi uomini migliori.

Roma, tegola Veretout: le condizioni del centrocampista dopo l’infortunio

Fonseca ha rischiato tutti. Sono tanti i calciatori della Roma giunti al match più importante della stagione non in ottime condizioni. I giallorossi però hanno perso Jordan Veretout, che non è riuscito a stringere i denti dopo l’infortunio ed ha lasciato la Roma senza muscoli e sostanza in mediana.

Il calciatore durante uno scatto in un ripiegamento difensivo si è subito fermato toccandosi la coscia destra. Un guaio muscolare che costringerà la Roma a verificare le condizione del francese. La speranza è di poter immediatamente avviare i controlli e successivamente l’iter riabilitativo per provare a recuperare il calciatore nel match di ritorno contro i Red Devils.