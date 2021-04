United Roma, infortunio Pau Lopez e Spinazzola: Fonseca senza cambi

Primo tempo a dir poco sfortunato per la Roma sotto l’aspetto degli infortuni. A Old Trafford i giallorossi perdono nel giro di 37 minuti Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. Fonseca senza più cambi a disposizione contro il Manchester United.

Raramente, forse mai prima d’ora, si era verificato che una squadra terminasse gli slot disponibili per i cambi dopo poco più di mezzora del primo tempo. È capitato a una Roma a dir poco sfortunata contro il Manchester United: nell’andata delle semifinali di Europa League a Old Trafford si ferma Veretout dopo appena tre minuti, poi Pau Lopez (problema alla spalla dopo un intervento in tuffo) e infine Spinazzola poco dopo il gol del vantaggio di Dzeko.

Sul risultato di 2-1 a favore quindi Fonseca termina i tre slot disponibili per effettuare i cambi, e sarà costretto a giocare tutti il match senza poter effettuare nessuna ulteriore sostituzione se non durante l’intervallo. Insomma, un caro prezzo da pagare per il vantaggio momentaneo sui Red Devils, che avevano colpito in apertura con Bruno Fernandes.

Roma, infortunio per Pau Lopez e Spinazzola: cosa è successo

Per il portiere giallorosso si tratta probabilmente di una lussazione alla spalla sinistra, per Spinazzola altro problema muscolare dopo quello già patito ad Amsterdam contro l’Ajax che lo aveva costretto a uscire già nel primo tempo. Aggiornamenti precisi sulle loro condizioni sono attesi nella giornata di domani, quando entrambi svolgeranno le visite mediche al rientro a Roma.

Considerando i tipi di infortuni, però, sarà molto difficile vederli giovedì prossimo nella gara di ritorno.