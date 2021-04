Elkann esce allo scoperto su Cristiano Ronaldo: “Senza scrupoli”

Lapo Elkann e il post social su Cristiano Ronaldo: “Sono menzogne, ho letto indiscrezioni…”

Cristiano Ronaldo è in un periodo delicato della sua carriera, ma a sostenere il portoghese arriva Lapo Elkann. Il numero 7 bianconero è nel mirino di una parte della tifoseria che ha criticato alcune sue recenti prestazioni e non gli perdona la prova contro il Porto in Champions League. I suoi nervosismi hanno alimentato le voci di mercato, che vorrebbero almeno due club forti su Cr7.

Dopo l’ammissione di Florentino Perez, che ha chiuso ad un possibile ritorno al Real Madrid, le voci di un interesse del Manchester United si sono intensificate. I Red Devils pensano ad un ritorno che sarebbe clamoroso, mentre gli sceicchi del Psg potrebbero pensare a Ronaldo o a Messi. Sono entrambi da tempo fra i sogni proibiti dei francesi, che potrebbero affondare i colpi sul mercato soprattutto in caso di eliminazione in Champions. I rumors di mercato e i dubbi sul futuro avranno di certo influito sul momento negativo di Ronaldo, che incassa un’altra brutta notizia ma anche il sostegno di Lapo Elkann.

Lapo Elkann in difesa di Ronaldo: “Sono tutte menzogne”

Un risarcimento mostruoso. É quanto è emerso dalle indiscrezioni rilanciate dal Mirror sulla richiesta di Kathryn Mayorga, che ha accusato Ronaldo di stupro in un episodio che risale al 2009 a Las Vegas. L’importo che avrebbe richiesto l’ex modella è di circa 65 milioni di euro. Una cifra mostruosa anche per il re degli incassi nel mondo del calcio, accusato di un presunto stupro ai danni della Mayorga.

A prendere le difese di Cristiano Ronaldo è stato Lapo Elkann, che con due post social ha voluto dire la sua sulla vicenda che coinvolge il portoghese. “Sono assolutamente certo che Cr7 sia estraneo ad ogni accusa. Io sto con Cristiano Ronaldo – ha scritto Elkann – e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene”. Un messaggio di sostegno ma non l’unico di Elkann, che ne ha postato un altro con una immagine chiara che non ammette repliche.

“Stop the lies”, è il messaggio di Elkann. “Basta bugie”, accompagnato da un pensiero di sostegno nel ricordo di quanto accaduto anche a lui in passato. Il suo commento social però ha diviso i follower.

Anche io lo sono stata.

E ti capisco.

È una cosa bruttissima. Una delle più brutte che possano accadere.

Falsi amici. Veri opportunisti 😑😑 — Eleonora Bartoli (@elenoirebartoli) April 29, 2021