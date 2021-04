Mourinho: nuovo incarico, se ne va all’Europeo

José Mourinho cambia lavoro per la prossima estate: seguirà in prima persona l’Europeo. Ecco cosa farà lo Special One.

José Mourinho è stato esonerato appena una settimana fa, a seguito degli scarsi risultati raggiunti con il Tottenham e probabilmente per divergenze con la società. Infatti, il club aveva appena annunciato la sua presenza alla Superlega che, stando a quanto riportato dai media inglesi, lo Special One non avrebbe apprezzato per nulla e si sarebbe rifiutato di guidare l’allenamento della squadra.

Ma il tecnico portoghese non rimarrà senza impegni quest’estate. Infatti, José Mourinho ha firmato un nuovo contratto e seguirà in prima persona l’Europeo.

José Mourinho, editorialista per un mese: seguirà l’Europeo per The Sun

L’ex allenatore del Tottenham non passerà l’estate con le mani in mano. Come spesso accade in queste grandi competizioni, i tecnici liberi dagli impegni accettano incarichi da grandi televisioni o importanti giornali.

José Mourinho sarà la firma per il The Sun dall’inizio al termine dell’Europeo. Lo Special One si occuperà del torneo in prima persona e commenterà con la sua eleganza e la sua sagacia tutto ciò che accadrà durante Euro 2021. Ovviamente, ci sono altissime aspettative, poiché solitamente José non le manda a dire ed è molto critico con i colleghi e calciatori. Inoltre, come annunciato dal quotidiano britannico, sarà possibile ascoltare l’alleanatore su TalkSport, per commenti e aneddoti che lui stesso racconterà nel mese calcistico più atteso dell’anno.

Questa volta Mourinho scriverà dell’Europeo, e sarà protagonista indiscusso della stampa e del wen, ma chissà che un giorno non possa essere protagonista su una panchina alla rassegna continentale delle Selezioni nazionali.