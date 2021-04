Lo Schalke 04, ultimo in Bundesliga, diventerà una sorta di supermercato con buoni giocatori a prezzi di saldo. Alcuni adatti anche per il nostro campionato.

La retrocessione dello Schalke 04, sino a qualche anno fa, era impensabile, ma la Bundesliga non tiene conto del blasone se le prestazioni sono povere di contenuti. La squadra in crisi di risultati e poi di elementi chiave quest’anno ha fatto ben poco, l’ultimo posto e la retrocessione arrivata in largo anticipo hanno fatto il resto.

Lo Schalke 04, con coppe all’attivo, andrà nella seconda serie tedesca ma dovrà ben presto liberarsi di tanti calciatori che, per ambizioni e per ingaggio, meritano sicuramente altri lidi. Così, dopo aver già intascato i soldi per il riscatto di McKennie dalla Juventus, la squadra tedesca dovrà necessariamente salutare altri pezzi pregiati.

Occhio soprattutto alla difesa, nonostante tutto. Nastasic è un elemento che, soprattutto in Italia, può far comodo. Perché il campionato italiano lo conosce dai tempi della Fiorentina, è in piena maturità come classe 1993 e ha buona esperienza. Lo Schalke 04 lo pagò cinque stagioni fa dal Manchester City qualcosa come nove milioni e mezzo, può esser giunto il momento della separazione. La Juventus ha sempre avuto il serbo come suo pallino, così come altre squadre possono trovare un buon centrale a prezzi decisamente contenuti. Non è l’unico della lista

Un campione del mondo non gioca in seconda serie

La storia di Mustafi è senza dubbio curiosa. Campione del mondo quando era ancora in rosa alla Sampdoria, con la Germania nel 2014, poi passato per il Valencia e l’Arsenal, da febbraio acquistato dalla Schalke 04 a titolo definitivo. Ma può Mustafi accettare la seconda serie? Appare molto difficile, così sul centrale sono molte le voci che si rincorrono. Classe 1992, può far comodo a tante società, in Italia le grandi lo hanno puntato già dai tempi doriani, può essere un affare (anche in prestito, perché no).

Alzano la linea, sicuramente qualcosa a centrocampo è interessante da rilevare. C’è anche un… cugino d’arte, tale Kerim Calhanoglu, sarà difficile proporlo al Milan sull’onta di quanto si fece con i Donnarumma. Il più interessante da notare è senza dubbio Bentaleb, classe 1994, giocatore algerino che meriterebbe una chance italiana. Giocatore indolente a volte, ma spesso letale, con il tempo ha imparato a smussare lati del suo carattere. Spesso e volentieri ha salvato la pagnotta, per la sua versatilità è un elemento da tenere bene in vista.

In avanti, una chance anche per Mark Uth, che il meglio lo ha dato all’Hoffenheim. Negli ultimi anni tra Colonia e Schalke 04 non ha segnato molto, ma può essere un elemento utile in una rosa. Soprattutto se i prezzi caleranno e i giocatori fremeranno per un addio.