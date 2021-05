Raffaella Fico, l’allenamento è sensuale: l’outfit fa impazzire i fan – Video

Raffaella Fico pazzesca in tuta: il suo allenamento conquista i cuori dei suoi fan, le immagini sono mozzafiato.

Showgirl di successo, modella e anche cantante. Raffaella Fico è una donna dello spettacolo versatile dalle mille risorse. Nel corso degli anni ha mostrato tutti i suoi talenti, dalle passerelle, agli shooting, alle sue doti vocali, grazie alla trasmissione Tale e Quale, in cui ha interpretato diversi artisti. E’ diventata celebre anche per il gossip e per la love story con Mario Balotelli. Ma in precedenza, addirittura ci sarebbe stata una frequentazione con Cristiano Ronaldo, ma questa durò poco e nulla.

La relazione con Supermario, invece, è stata intensa seppur breve. Dall’attaccante del Monza è nata una figlia, ma dopo i due si sono separati e hanno intrapreso strade diverse. Raffaella continua ancora a stupire nel mondo della televisione, ma ha grandissimi numeri anche sui social network, dove di tanto in tanto incanta i suoi follower più affezionati con scatti magnifici.

Raffaella Fico, il fisico è pazzesco: l’allenamento conquista i fan – Video

La top model di Cercola ha condiviso un video su Instagram, impegnata in allenamento tra pesi ed attrezzi. In canotta grigia e con un pantalone di tuta aderente, la showgirl si ritrae in ottima forma fisica. Le immagini postate non lasciano i dubbi ai follower, che restano senza fiato alla visione di una Raffaella Fico in tenuta sportiva.

Inoltre, tra i commenti spunta quello del suo coach, evidentemente soddisfatto dei risultati ottenuti dalla sua allieva, tanto da farle conquistare il titolo di “icona del fitness italiana“. La bellissima modella campana ha conquistato i cuori di tutti. Vedere per credere.