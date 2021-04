Eva Padlock, il vestito è trasparente: l’ex ombrellina cattura i fan – Video

Eva Padlock fa impazzire i fan con un video allo specchio molto sensuale: così la top model spagnola cattura l’attenzione dei suoi follower.

La regina delle griglie di partenze. L’ex ombrellina ha impreziosito con la sua bellezza i circuiti internazionali di Moto GP, e ora si dedica interamente alla moda. Eva Padlock è stata un’icona di fascino e sensualità per il mondo dei motori, e tutti gli appassionati se la ricorderanno bene.

La top model spagnola è stata una famosa grid girl fino a qualche anno fa, ha posato per diverse importanti riviste sportive, per poi diventare celebre anche sui social. Eva ha tantissimi follower, i quali ogni giorno restano estasiati alla visione dei post che condivide.

Leggi anche >>> Selvaggia Roma senza vestiti: il contest che lascia i fan senza fiato – Foto



Eva Padlock esplosiva in costume: così attira i fan – Video

L’ex ombrellina è diventata testimonial di costumi, e quotidianamente incanta i follower con scatti o video mozzafiato. Quest’oggi, Eva Padlock ha condiviso delle fantastiche immagini, decisamente sensuali, alle quali i suoi fan non hanno potuto non notare un particolare.

La modella si ritrae con un bikini leopardato, e mostra in primo piano le sue curve. Inoltre, Eva indossa un pareo trasparente con qualche macchia di leopardo, che ricorda la trama del suo costume. La breve passerella per andare allo specchio è sbalorditiva. Infatti, il tessuto del lungo abito copre ben poco e non nasconde le sinuosità del corpo della donna. In pochi minuti, il video della spagnola viene preso d’assalto tra like e commenti.