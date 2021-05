Inter festa Scudetto “anti Covid”: la furia degli italiani – FOTO

La festa scudetto dei tifosi dell’Inter in Piazza Duomo alimenta le paure per nuovi contagi legati al Covid: gli italiani si indignano e i numeri della Questura mettono timore.

Una gioia attesa più di un decennio. Tanto, troppo per non alimentare l’esultanza dei tifosi nerazzurri, che è esplosa in maniera disorganizzata in Piazza Duomo e si è trasformata in un maxi assembramento preoccupante, e altamente pericoloso. Nel luogo simbolo della città meneghina, migliaia di persone si sono riversate con sciarpe e bandiere per festeggiare lo Scudetto in barba alle normative anti Covid, scatenando l’ira degli italiani, indignati sui social.

Una folla impressionante, che non ha tenuto conto di un periodo ancora difficile per la città e l’intera nazione, stretta nella morsa dei contagi e ancora sotto pressione nei reparti ospedalieri. Un modo discutibile di festeggiare la vittoria in campionato, che ha scatenato la bufera. I numeri diramati dalla Questura infatti danno l’idea del pericolo.

Questa è la libertà che volete?

Questa è la vita che volete?

Questo è il rispetto che avete?

Diteci voi dove dovremmo trovare la forza di metterci la tuta domani e continuare ad assistere malati di #Covid, che no, non è sparito! Anche se pare che voi crediate di sì!#Milano pic.twitter.com/osX693BXs6 — Swan Ganzo (@GanzoSwan) May 2, 2021

Più di 30 mila persone sarebbero scese in piazza secondo le stime da poco rivelate dalle Forze dell’ordine, che hanno faticato a contenere la folla. Le reazioni sono state tante, e danno l’idea di quanto un festeggiamento lecito per una gioia sportiva, si sia trasformato in un pericolo per la città e per chi lotta quotidianamente contro il Covid.

Inter, le reazioni e i timori dopo la festa Scudetto: “Milano è Covid free?”

Più di 30 mila persone per strada, assembramenti e pericoli legati ai contagi. La festa Scudetto dei tifosi dell’Inter, che non ha tenuto conto dei pericoli legati al Covid, ha creato indignazione e preoccupazione negli italiani. Sui social si sono moltiplicati i post di disappunto.

Lo dico da Interista, lo dico come una che avrebbe voluto festeggiare nella normalità…ma quello che si vede è uno schiaffo in faccia a medici/infermieri,a chi ha perso una persona amata e a chi ha perso il lavoro per questo virus!!!! E non aggiungo altro @Inter #inter #scudetto — Sara Gasparotto🖤💙🖤💙 (@Saretta_Gas87) May 2, 2021

Nel mirino le migliaia di persone che hanno preso parte alla festa Scudetto dell’Inter senza rispettare le norme anti Covid. Un pericolo da non sottovalutare in un momento storico difficile per l’Italia e per la Lombardia, falcidiata dai riflessi della pandemia. Esultare è un diritto per i tifosi, ma quanto accaduto oggi in Piazza Duomo è apparso eccessivo. I timori della vigilia si sono trasformati in una folla festante che è confluita nel luogo più amato dai milanesi, fra caroselli e un entusiasmo collettivo che potrebbe avere risvolti pesanti.

Queste immagini sono uno schifo

Un insulto a tutti quei ristoranti teatro cinema chiusi da più di un anno

Questo nn è il paese che amo.#Inter #IMScudetto pic.twitter.com/2mlkhTAHbR — Claudio Casali (@odreina) May 2, 2021