Mourinho alla Roma, lo stipendio lo paga il Tottenham: lo strano accordo

Poco dopo le 15:00 di ieri il mondo del calcio è stato scosso dall’annuncio della Roma. Improvvisamente ecco José Mourinho sulla panchina dei giallorossi, un incarico che arriva a due settimane dal suo esonero dal Tottenham. Quando percepirà lo Special nella Capitale? Parte dello stipendio glielo pagheranno gli Spurs.

C’è ancora tanta incredulità in casa Roma per l’ingaggio di José Mourinho come allenatore dei giallorossi. Dalla prossima stagione e per i tre anni successivi il portoghese siederà sulla panchina dell’Olimpico, cercando di riportare un trofeo in un ambiente che non vede coppe dal lontano 2008. Dai tempi di capello non si vedeva un tecnico con questo blasone e questo palmares alla guida della Roma, e i tifosi sono legittimati a sognare con il portoghese che succede al connazionale Fonseca.

In molti sono rimasti spiazzati da simile notizia: sembrava infatti che ci potesse essere Sarri alla guida della Roma sin dalla prossima stagione, invece i Friedkin con una mossa Kansas City clamorosa sono riusciti a ingannare tutti. In tanti si chiedono come sarà la nuova squadra di Mourinho: chi sarà confermato, chi partirà e chi arriverà nella Capitale.

In parecchi si sono anche chiesti quanto percepirà di stipendio Mourinho all’ombra del Colosseo, e la curiosità è che parte dell’ingaggio sarà a carico… del Tottenham.

Stipendio Mourinho Roma, cosa c’entra il Tottenham?

Conte sul ritorno di Mourinho in Italia:

«gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter». pic.twitter.com/2eAzGIulJT — Chiara ✼ (@reyeshades) May 4, 2021

Mourinho in giallorosso verrà pagato circa 7 milioni a stagione, cifra che lo rende l’allenatore più remunerato della Serie A dietro solamente a Antonio Conte. Il fatto curioso vede però il Tottenham ancora protagonista: Levy (il presidente degli Spurs) infatti al momento dell’esonero di Mourinho ha accettato di versagli la differenza di stipendio qualora lo Special avesse accettato un’offerta più bassa rispetto a quella che lo legava agli inglesi.

E considerando che a Londra il portoghese percepiva quasi 17 milioni annui, il Tottenham verserà per un’altra stagione (l’accordo sarebbe scaduto il prossimo anno) a Mou 10 milioni. Lo Special, insomma, ancora una volta è cascato in piedi.