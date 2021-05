Chelsea Real, il gesto di Hazard scatena le polemiche – VIDEO

La sconfitta del Real Madrid contro il Chelsea crea polemiche per il gesto di Hazard: il belga è nel mirino dei tifosi dopo il gesto a fine gara.

Il match fra Chelsea e Real Madrid ha sancito il record di Tuchel, il passaggio dei blues che tornano in finale dopo 10 anni, la sconfitta perentoria di Zidane in Champions. Una gara che i blancos hanno perso nei duelli individuali e sotto il profilo della tenuta fisica, contro una squadra organizzata e agonisticamente cattiva. Era la partita dell’anno per il Chelsea, il match degli ex come Hazard, che a fine incontro ha scatenato le polemiche nei tifosi del Real.

Il belga, reduce da una stagione deludente, ha disputato un match anonimo, ed è stato inghiottito da una difesa che ha concesso poco ed ha azzerato il talento offensivo delle Merengues. Al termine dell’incontro un suo gesto ha dato il via alla bufera social di una tifoseria già infuriata per il mancato accesso alla finale, e ora pronta a chiedere la rivoluzione a Florentino Perez.

Sono lontani i tempi del 2018, in cui in ritiro con la nazionale, Hazard ridendo affermava con i giornalisti di essere il miglior calciatore del mondo. Quelle stesse risate, ma nel match di ieri, potrebbero porre fine alla sua esperienza spagnola.

Chelsea Real, Hazard obiettivo dei tifosi: “Non merita la “Camiseta Blanca”

Che brutta fine #Hazard, da campione a bidone… #ChelseaRealMadrid — Francesco Guarino (@Frances53567678) May 5, 2021

Reazioni furiose contro Hazard al termine di Chelsea Real. Dopo una prestazione anonima, l’ex Blues è stato bersagliato dalle critiche. Quelle di una tifoseria stufa dell’atteggiamento del belga, apparso nuovamente svogliato e fuori forma. Zidane lo ha premiato con una maglia da titolare, ma da ex dell’incontro, il fantasista non ha inciso. Oltre ad una prova da dimenticare, Hazard si è reso protagonista di un gesto che potrebbe chiudere la sua esperienza al Real, così come chiedono a gran voce i tifosi.

#Hazard

Se va del Chelsea al Madrid

Juega poco, se lesiona

Decepciona

El Chelsea llega a la final de la Champions eliminando al Madrid

Peor imposible — fóbico social 🔻 (@FobikoSocial) May 6, 2021

Hazard si è infatti complimentato con il portiere Mendy e altri ex compagni nell’esperienza londinese. Un gesto sportivo verrebbe da dire, soprattutto per chi ha condiviso una lunga esperienza con alcuni calciatori. I tifosi del Real Madrid non hanno però gradito i sorrisi del calciatore. La vicenda ha creato imbarazzo ed è stata subito ripresa sui social, scatenando una bufera. I sostenitori delle Merengues chiedono al club di riflettere su quella che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso.