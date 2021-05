I verdetti della Bundesliga possono già arrivare nel turno che sarà aperto oggi. Bayern a pochi metri dallo scudetto, grande bagarre in coda per evitare la retrocessione.

Un campionato tedesco vibrante e combattuto: i verdetti della Bundesliga potrebbero arrivare già nel turno odierno, con la trentaduesima giornata che sarà aperta dal match tra Stoccarda e Augusta, in anticipo alle 20.45.

La Germania del calcio si stringe intorno al suo campionato, sempre equilibrato e ricco di spunti, tornato dopo la pausa per la coppa che ha regalato la finale a Borussia Dortmund (in maniera agevole) e Lipsia. Proprio queste due finaliste si affronteranno in campionato domani, con il Borussia alla ricerca di un posto Champions. I gialloneri in Bundesliga hanno fatto pochino, guardando alla rosa, ma i peccati di gioventù possono essere espianti contro il Lipsia Soprattutto quest’ultima dovrà chiudere per bene in campionato, ormai al Bayern Monaco servirà poco per agguantare la vittoria del torneo.

I verdetti della Bundesliga partono quindi dal titolo, con i bavaresi che hanno così le mani su altro campionato tedesco. La gara di domani pomeriggio contro il Borussia ‘Gladbach alle 18.30 ha il sapore della festa, addirittura anticipata se il Lipsia non vincerà contro il Dortmund alle 15.30.

Uno scudetto che il Bayern festeggerà moderatamente, poi al via i pensieri della prossima stagione, dopo… l’acquisto proprio del mister del Lipsia, 24 i milioni scuciti per portare Nagelsmann in panchina.

La tarantola del campionato per la salvezza

Sicuramente anche la battaglia per non retrocedere darà spettacolo. Tra i verdetti della Bundesliga in coda solo lo Schalke 04 ha salutato presto la compagnia, andando in seconda serie non senza rimpianti e con una rosa fatta anche da qualche big.

Situazione ingarbugliata per l’Hertha Berlino, che deve ritrovare le forze: ha giocato due recuperi lunedì e ieri, quindi deve ancora fare i calcoli per la permanenza matematica nella massima seria. Hertha che giocherà domani contro l’Arminia Bielefield, un altro scontro diretto, cui seguirà la gara contro lo Schalke 04. Khedira, Piatek e soci hanno quindi varie carte ancora da giocare.

Se in coda c’è ancora un rischio per il Colonia (che ospiterà in casa il Friburgo) così come per il Werder Brema (in campo contro il Leverkusen), la lotta alla Champions ha altri risvolti.

Intanto, da attendere le mosse del Borussia, oltre la gara contro il Lipsia, così come va monitorato per bene il cammino del Wolfsburg. Che avrà in casa l’Union Berlino, che sta facendo un pensierino alla Conference League a ben ragione. Anche il Francoforte sogna la massima competizione europea, dovrà ricevere domenica il Mainz.

I prossimi due turni saranno giocati in contemporanea. Sempre di sabato, sempre alle 15.30. Qualche squadra arriverà già sazia, altre con l’acqua alla gola.